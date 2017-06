Trei zile cu proiecții gratuite de film la Călărași, la festivalul Tenaris Cinelatino

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A șasea ediție a festivalului de film Tenaris Cinelatino va avea loc la Călărași între 4 și 6 iulie. Organizat de TenarisSilcotub, festivalul include trei zile de proiecții în sala „Barbu Știrbei” de la Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași. Intrarea este gratuită la toate peliculele. Filmele din programul acestei ediții sunt produse în 2016 și 2017 și vor fi proiectate pentru prima dată în fața publicului din Călărași, după ce au fost prezentate și premiate la mari festivaluri internaționale de profil.

Festivalul se deschide cu producţia românească „Vara s-a sfârșit”

Festivalul se va deschide marți, 4 iulie, la ora 20:00, cu filmul românesc „Vara s-a sfârșit”, a cărui acțiune se întâmplă nu departe de Călărași. În pelicula semnată de Radu Potcoavă, doi puști care își petrec vacanța de vară pe malul Dunării devin tot mai buni prieteni, până când unul dintre el acceptă să însceneze răpirea celuilalt, pentru a-i șantaja tatăl absent. Bineînțeles, un asemenea gest nu poate rămâne fără consecințe neprevăzute.

În următoarele zile, Tenaris Cinelatino propune trei proiecții, zilnic de la orele 17:00, 19:00 și 21:00. Miercuri, 5 iulie, programul începe cu documentarul „Varză, cartofi și alți demoni”, care face haz de necazul agriculturii românești, aducând însă la lumină problemele cu care se confruntă producătorii din România. Regizorul Șerban Georgescu a petrecut un an alături de fermieri români din Bărăgan și a cultivat pământul alături de ei, pentru a produce acest film.

Ziua este completată de două comedii, „Cetățeanul de onoare” (Argentina), care ne arată ce se întâmplă când un scriitor se întâlnește cu oamenii pe care i-a transformat în personaje în cărțile sale, și „Complet străini”(Italia), un joc de adevăr și provocare între prieteni care acceptă să își arate tot ceea ce au în telefoanele mobile în timpul cinei – descoperind cu acest prilej lucruri noi despre prieteni, parteneri de viață sau chiar despre ei înșiși.

Ultima zi de festival, joi, 6 iulie, se deschide cu filmul care a documentat eforturile de a salva sălile de cinema din orașele mici ale României, „Cinema, mon amour”. Regizorul Alexandru Belc urmărește munca titanică a celor care se încăpățânează să nu „tragă obloanele” și să ofere în continuare publicului șansa de a descoperi lumea peliculei. Seara este din nou rezervată comediilor și poveștilor de dragoste. „Pe culmile iubirii” este un film din Venezuela, despre un tânăr introvertit care ar face orice să își cucerească o fostă colegă de școală, cu ajutorul unor aliați atipici. „Afacerea Est” este unul din cele mai de succes producţii românești ale ultimului an, fiind o comedie despre doi basarabeni care încearcă din răsputeri să facă bani prin orice mijloace, scop pentru care încep cele mai ciudate și riscante afaceri posibile.

Selecția peliculelor a fost realizată în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), organizatoarea celui mai mare eveniment de profil din sud-estul Europei, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) și cu sprijinul Fundacion PROA, care coordonează evenimentele culturale organizate de Tenaris la nivel mondial.

Festivalul Tenaris CineLatino se află la cea de-a șasea ediție

Festivalul Tenaris CineLatino se află la cea de-a șasea ediție și are loc în Călărași (4 – 6 iulie), Câmpina (8 – 9 iulie) și Zalău (11 – 13 iulie), cele trei orașe din România în care are unități de producție compania TenarisSilcotub, formată dintr-o echipă de 1.700 de profesioniști care produc țevi din oțel fără sudură, folosite în industriile de petrol, gaze, a energiei, auto și mecanică. Festivalul Tenaris CineLatino este organizat de TenarisSilcotub, TIFF, APFR şi Fundacion PROA, în parteneriat cu Consiliul Județean Călărași. Această iniţiativă este în concordanţă cu sprijinul oferit de compania Tenaris unor festivaluri de film din diferite regiuni ale lumii, printre care Latin Wave în Houston, SUA şi în Calgary, Canada; Cinelatino în Bergamo, Italia; Festival de Cine Latinoamericano în Monterrey, Mexic organizate împreună cu parteneri locali precum Muzeul de Arte Frumoase din Houston; Festivalul Internaţional de Film Calgary; Festivalul Internaţional de Film Bergamo; şi Festivalul Internaţional de Film Monterrey.

Programul complet al proiecţiilor – Tenaris CineLatino, ediția a VI-a, Călărași, 4 – 6 iulie 2017

4 iulie, ora 22:00 – sala „Barbu Știrbei” – “Vara s-a sfârșit” (România)

5 iulie, ora 17:00 – sala „Barbu Știrbei” – “Varză, cartofi și alți demoni” (România)

5 iulie, ora 19:00 – sala „Barbu Știrbei” – “Cetățeanul de onoare” (Argentina)

5 iulie, ora 21:00 – sala „Barbu Știrbei” – “Complet străini” (Italia)

6 iulie, ora 17:00 – sala „Barbu Știrbei” – “Cinema, mon amour” (România)

6 iulie, ora 19:00 – sala „Barbu Știrbei” – “Câini” (România)

6 iulie, ora 21:00 – sala „Barbu Știrbei” – “Pe culmile iubirii” (Venezuela)

