“Tricolorul Jegălia”, pe podium la Campionatul Naţional Individual de Lupte pe Plajă

În perioada 23 – 25 iunie 2017, Federaţia Română de Lupte a organizat, în localitatea 2Mai – Limanu, din Constanţa, Campionatul Naţional Individual de Lupte pe Plajă, destinat categoriilor de vârstă juniori III şi juniori IV.

Competiţia, organizată în premieră pe Plaja 2 Mai, a adunat la start un număr record de copii, peste 500 de fete şi băieţi, aceştia întrecându-se pentru medalii şi titlul de campion naţional. La Campionatul Naţional Individual de Lupte pe Plajă au participat şi juniorii echipei “ACS Tricolorul Jegălia”. Potrivit informaţiilor furnizate de către antrenorul secţiilor de lupte libere din Jegălia şi CSM Călăraşi, Dragoş Hogea, sportivii de la “Tricolorul Jegălia” au obţinut, şi de această dată, multe medalii. Astfel, Alexandra Simion (categoria 35 de kilograme) s-a întors acasă cu o medalie de aur, fiind pe prima treaptă a podiumului, Antonio Iordache (categoria 70 de kilograme) s-a clasat pe locul 3, Andreea Nedelcu (categoria 35 de kilograme) s-a aflat tot pe a treia poziţie, Sorin Iordache (categoria 50 de kilograme) a câştigat o medalie de bronz, acesta clasându-se pe locul 3, Vasile Florin (categoria 60 de kilograme) a obţinut locul 3, iar pe a cincea poziţie au urcat sportivii Mircea Fabian (categoria 70 de kilograme), Amalia Loloţ (categoria 50 de kilograme), Sorina Mucuţă şi Manea Daniel.

Antrenorul Dragoş Hogea a declarat că, pe plan naţional, “Tricolorul Jegălia” s-a clasat pe locul doi, iar secţia de lupte a CSM Călăraşi pe primul loc. De altfel, Dragoş Hogea este mândru de performanţa pe care sportivii o obţin de fiecare dată când participă la astfel de competiţii.

“Întrecerile deosebit de animate demonstrează, încă o dată, potenţialul luptelor pe plajă, în promovarea sportului, al luptelor olimpice în special, o asistenţă numeroasă alăturându-se în tribunele arenei amenajate de către organizatori. Totodată, luptele pe plajă constituie un mijloc eficient de selectare a copiilor cu disponibilităţi specifice pentru practicarea sportului de performanţă. Felicitări tuturor pentru implicare şi rezultatele obţinute”, se arată într-un comunicat de presă al Federaţiei Române de Lupte Libere.

