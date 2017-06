Tudor Rareș Pop, noul președinte al USR Călărași

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Deputatul Tudor Rareș Pop este noul președinte al Filialei Călărași a Uniunii Salvați România (USR), conform rezultatului alegerilor care au avut loc în data de 25 iunie 2017.

Tudor Rareș Pop este deputat din partea USR în această legislatură și este membru în Comisia pentru Sănătate și Familie și Comisia pentru Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor. Potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei noastre, acesta a făcut parte din membrii societății civile, a fost consilier la Cancelaria Primului Ministru în perioada guvernării Dacian Cioloș și şef de cabinet la Ministerul Fondurilor Europene în perioada mandatului lui Cristian Ghinea. În cadrul Comisiei pentru Sănătate a inițiat dezbateri pe marginea Ordonanței de profesionalizare și depolitzare a sistemului de sănătate, în timp ce în poziția guvernamentală a fost implicat în dezvoltarea unor proiecte precum: „Pachetul Anti-Sărăcie”, „Pachetul pentru Dezvoltarea Clasei de Mijloc la Sate” și programul „Fiecare copil la grădiniță”.

“Avem linii clare de dezvoltare a filialei locale a USR și vom pune accentul pe direcțiile care se regăsesc în programul politic al partidului, prezentat în toamna anului trecut. Județul Călărași are nevoie de un impuls puternic în zona de sănătate și educație, așa cum au cele mai multe județe defavorizate politic din România. Ne vom concentra în egală măsură pe zona de dezvoltare agrară deoarece județul Călărași are această specificitate și vom pune accent pe stimularea micilor fermieri pentru a asigura o creștere sustenabilă. Zona urbană are nevoie de un impuls în dezvoltarea antreprenoriatului pentru că altfel riscăm să legăm județul de ajutoarele sociale care nu au cum să acopere nevoile cetățenilor. În ceea ce privește filiala locală a USR, cred că trebuie să deschidem ușile tuturor categoriilor sociale dacă dorim un partid viu și activ politic. Există un decalaj între funcționarea noastră internă și dorințele exprimate în cadrul societății și acest lucru mă îngrijorează profund. După o analiză exactă a situației, voi propune un set de măsuri necesare transformării filialei Călărași într-o filială importantă în arhitectura națională a partidului”, a declarat Tudor Rareș Pop, la finalul alegerilor interne.

Componența noii conduceri a USR Călărași este următoarea: președinte USR Călărași – Tudor Rareș Pop, vicepreședinte – Daniela Verman, departamentul financiar – Nicolae Stoiculescu, secretar – Radu Prelipcean. În același timp au avut loc alegeri și pentru filiala USR a orașului Călărași, care va fi condusă de Costin Mirescu, în calitate de președinte, și de către Marius Cocoși, din poziția de vicepreședinte.

