Turul României pe bicicletă/Ieri au ajuns în Călăraşi

În ciuda faptului că suferă de diabet zaharat de tip I de 15 ani, bucureșteanca Elena Airinei a hotărât să facă turul României pe bicicletă, alături de soţul ei. În total cei doi și-au propus să parcurgă o distanță de aproximativ 3.000 de kilometri, pe parcursul a 30 de zile, pentru a atrage atenția opiniei publice și autorităților asupra problemelor și dificultăților cu care se confruntă cei 3.000 de copii români diagnosticați cu această boală. Zilnic, cei doi soți parcurg aproape 100 de kilometri. Ieri, 24 iulie, cei doi au ajuns în Călăraşi unde au fost întâmpinaţi de mai multe persoane cu diabet, pe platoul din faţa Instituţiei Prefectului. În orașele în care ajung se întâlnesc cu grupuri formate din copii cu diabet de tip I și cu părinții acestora. Turul României pe bicicletă este o provocare pentru Gabriela-Elena Airinei. Ea a vrut să-și demonstreze ei însăși și celor din jur că o persoană bolnavă de diabet poate duce o viață normală, fiind capabilă de efort susținut pe o perioadă lungă de timp, atâta timp cât respectă regulile de alimentație și medicația indicate în această boală metabolică. Scopul principal al campaniei este însă unul umanitar. Din fondurile strânse din donații cei doi soți intenționează să cumpere aparate performante de monitorizare a glicemiei, cu ajutorul cărora micuții pacienți nu vor mai fi nevoiți să se înțepe de cel puțin zece ori pe zi, pentru verificarea nivelului glicemiei. Chiar și așa, având în vedere faptul că un astfel de dispozitiv costă destul de mult, ar fi nevoie de o implicare a autorităților pentru decontarea acestor senzori.

“Prin toate locurile pe unde am trecut am avut ocazia de a cunoaște oameni minunați. Datorită lor, efortul pe care l-am depus zilnic nu a mai părut atât de mare”, a spus Gabriela-Elena Airinei.

“Cea mai grea parte a turului nostru a fost în pasul Prislop, acolo unde a trebuit să pedalăm pe o porțiune de zeci de kilometri de drum în construcție. În general însă, șoselele au fost bune, iar oamenii ne-au ajutat cât au putut”, a mai spus Gabriela-Elena Airinei.

Cont LEI Banc Post: RO86BPOS70608474041RON01

