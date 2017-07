Tutun confiscat de poliţişti, de la un conducător auto din comuna Plătăreşti

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Polițiștii au depistat pe raza comunei Plătărești un autovehicul caredeținea ilegal tutun foi. Întreaga cantitate de peste 192 kg de tutun a fostridicată în vederea cercetărilor.

În seara de 24 iulie 2017, polițiștii din cadrul Secţiei 5 de Poliţie Rurală din Gălbinaşi au identificat în trafic, pe raza localităţii Plătăreşti, județul Călărași, un autoturism înmatriculat în București, condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani, din comuna Plătăreşti. În interiorul autovehiculului a fost găsită cantitatea de 192,61 de kilograme de tutun foi, deținută ilegal. Cantitatea a fost indisponibilizată și ridicată în vederea continuării cercetărilor demarate în cauză de polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, sub aspectul comiterii de infracțiuni prevăzute de Codul fiscal.

