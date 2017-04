Un angajator a fost sancţionat de ITM Călăraşi pentru muncă la negru

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În perioada 27 – 31 martie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a efectuat controale în domenii de activitate precum: comerţ, confecţii metalice, fabricarea produselor de patiserie, construcţii, administraţie publică, învăţământ, activităţi de protecţie şi gardă, repararea şi întreţinerea autovehiculelor. În urma controalelor, inspectorii ITM Călăraşi au aplicat angajatorilor amenzi în valoare de 10.000 de lei.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei călărăşene, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 32 de agenţi economici. Doi angajatori au fost sancţionaţi, din care unul pentru muncă fără forme legale. Au fost aplicate amenzi în valoare de 10.000 de lei şi au fost dispuse 60 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii ITM din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat 21 de controale, în urma cărora 16 angajatori au fost sancţionaţi. De asemenea, au fost aplicate 30 de avertismente. Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 30 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

