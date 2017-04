Un bărbat a căzut cu parapanta în lacul din Fundulea

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Un bărbat a căzut cu parapanta în lacul din localitate Fundulea. Mai mulţi pescari care au văzut incidentul au scos bărcile pe apă şi au reuşit să-l scoată la mal. Bărbatul în vârstă de 35 de ani se pare că a pierdut controlul asupra aparatului de zbor şi s-a prăbuşit în balta din localitatea Fundulea. Acesta a fost găsit în stare de inconştienţă. La faţa locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Călăraşi pentru acordarea primului ajutor. Odată adus la mal, bărbatul şi-a revenit, acesta fiind preluat de un elicopter al Serviciului Mobil de Urgențǎ, Reanimare și Descarcerare, ce l-a preluat şi l-a transportat imediat la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti, pentru efectuarea unor investigaţii medicale de specialitate.

