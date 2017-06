Un bărbat de 53 de ani, din Ciocăneşti, s-a spânzurat de un copac din curtea casei

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Vasile Nica, din comuna Ciocăneşti, a ales să-şi încheie socotelile cu viaţa la 53 de ani, spânzurându-se de un copac din curtea casei. Nu este cunoscut motivul pentru care Vasile a ales să-şi pună capăt zilelor, dar în sat era cunoscut ca o persoană care avea tulburări de comportament. Surse din comună spun că acesta îşi ameninţa familia de aproximativ o lună că se va spânzura, dar nimeni nu a crezut că bărbatul va fi în stare să recurgă la asemenea gest. Nica a fost în urmă cu ceva timp la emisiunea „Din dragoste”, ce se difuza la un post de televiziune naţional, lucru ce l-a făcut cunoscut în sat. Bărbatul locuia singur, iar ieri, 12 iunie, în jurul prânzului, acesta s-a spânzurat de un copac din curtea locuinţei sale. Dumnezeu să-l ierte!

