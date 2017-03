Un bărbat din Călăraşi, dat în urmărire naţională, reţinut de poliţişti

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, împreună cu cei ai Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale au depistat, ieri, 22 martie, pe A2, un bărbat care era dat în urmărire naţională, pentru trafic de minori şi proxenetism.

Acesta a fost interceptat de poliţişti la kilometrul 112 al autostrăzii, într-o staţie de distribuţie carburant, fiind încătuşat şi condus la sediul poliţiei pentru audieri.

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, din Călăraşi, era condamnat, de către instanţa Tribunalului Călăraşi, la patru ani de închisoare, pentru trafic de minori şi proxenetism.

Cel în cauză a fost încarcerat în Penitenciarul Slobozia, din judeţul Ialomiţa, pentru executarea pedepsei.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.