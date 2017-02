Un copil de 1 an şi 7 luni din Călăraşi a fost diagnosticat cu un sindrom rar. El are nevoie de ajutorul nostru!

Copiii reprezintă o bucurie imensă în sufletele părinţilor, care se străduiesc din răsputeri pentru ca ei să aibă o educaţie şi o creştere bună. Visul oricărui părinte este să-şi vadă copilul sănătos şi fericit şi să se bucure de fiecare clipă petrecută cu el. Pentru o familie din Călăraşi, vestea că al ei fiu a fost diagnosticat cu un sindrom rar, Cornelia de Lange, le-a sfâşiat sufletul. Din dragoste pentru copilul lor, cei doi părinţi continuă să lupte pentru ca celui mic să i se facă toate investigaţiile şi tratamentele pentru ca el să supravieţuiască.

Efrem Luca are doar 1 an şi 7 luni şi a fost diagnosticat la naştere cu sindromul Cornelia de Lange. Incidenţa acestui sindrom este foarte mică: un caz la 10.000 – 50.000 de nou-născuţi. În al doilea trimestru de sarcină, mama a aflat că va naşte un copil cu sindrom, dar nu a vrut să renunţe la sarcină şi nici să-l abandoneze după naştere. Aceasta a considerat că un copil este trimis de Dumnezeu şi are o şansă la viaţă, indiferent de problema foarte gravă de sănătate de care suferă şi care-i schimbă viaţa. La 1 an şi 7 luni, Efrem cântăreşte doar 6,200 kilograme, are întârziere psihomotorie, i s-a montat un buton de gastrostomă prin care i se dă apă şi mâncare, are malformaţii la inimă, dar şi o serie de complicaţii care-i chinuie sufletul său de copil nevinovat. În momentul de faţă, micuţul nu poate rezista mai mult de zece zile fără antibiotic pentru că a luat microbi din spital, având imunitatea foarte scăzută. Părinţii merg o dată sau de două ori pe lună la spital cu băieţelul lor, poate şi mai des, în cazul în care acesta se simte rău, supraveghindu-l 24 de ore din 24. „La 22 de săptămâni de sarcină, ni s-a spus că Efrem are sindromul Edward, apoi s-a depistat că are sindromul Cornelia de Lange. În momentul acela, la ecograf se vedea că îi lipseşte un degeţel, mâna stângă nu o putea mişca şi avea forma capului diferită. La naştere, copilul nu putea să înghită şi vărsa, iar mai mult de 30 de mililitri de lapte nu mânca. La naştere a cântărit 1,930 kilograme şi la externare a avut 2 kilograme, doar 70 de grame reuşind să ia într-o lună şi jumătate. A fost operat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’ din Bucureşti de reflux gastroesofagian şi pentru montarea unui buton de gastrostomă, când avea doar două luni de viaţă. Efrem are o serie de malformaţii la inimă, are probleme cu glicemia, iar la spital a luat trei microbi în tractul respirator. Are imunitatea foarte scăzută, iar acum îi administrez antibiotic şi îi fac aerosol. Orice antibiotic face, nu se vindecă, iar următorul pas va fi montarea unei traheostome. Are mare nevoie de kinetoterapie pentru că nu stă nici în fund. Efrem nu aude şi nu vede bine şi se îneacă foarte des din cauza secreţiilor pentru că nu poate să înghită. În martie ne-am programat la un alergolog – imunolog şi are mare nevoie şi de un nutriţionist pentru că nu ia în greutate”, ne-a spus mama copilului.

„Nu contează ce problemă are, este copilul nostru!”

Părinţii au fost complet şocaţi de vestea că micuţul lor are un sindrom, însă au sperat până în ultima clipă că se va naşte sănătos. În fiecare moment îşi privesc băiatul cu multă dragoste şi se roagă neîncetat la Dumnezeu ca să le dea putere pentru a-i face acestuia toate investigaţiile şi tratamentele necesare ca el să fie mai bine. “La început a fost dramatic, credeam că visăm, pur şi simplu nu ne venea să credem. Am trăit cu speranţa până când s-a născut că o să fie un copil sănătos. L-am botezat imediat după naştere pentru că ne era teamă că nu va supravieţui. Nu contează ce problemă are, este copilul nostru. Mi s-a recomandat să-l avortez, dar nu am vrut să fac acest lucru. Este multă suferinţă în inima noastră, dar când îl vedem că se simte mai bine şi este fericit, şi noi suntem fericiţi, este o bucurie pentru noi. Efrem este un copil plin de pace şi seninătate, atunci când nu este suferind. Efrem are nevoie de foarte multe investigaţii, de kinetoterapie, teste pentru alergii, iar toate acestea cred că se fac mult mai bine în clinicile din străinătate, având în vedere că suferă de un sindrom foarte rar”, a adăugat mama băieţelului. Micuţul Efrem Luca are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea face toate investigaţiile şi pentru a i se administra tratamentele necesare ca să se simtă mai bine. Familia copilului nu dispune de bani suficienţi pentru aceste investigaţii şi tratamente, care sunt uneori foarte costisitoare. De aceea, oamenii cu suflet mare, care doresc să ajute acest copil chinuit de afecţiunile care-i macină trupul, pot depune bani în contul RO91RNCB0765091775170001, deschis la BCR, pe numele Luca Irina.

Despre sindromul Cornelia de Lange

Sindromul Cornelia de Lange este un sindrom care se caracterizează prin multiple anormalităţi congenitale cum ar fi: facies specific, deficienţă de dezvoltare somatică, atât prenatal cât şi postnatal, dificultăţi de hrănire, întârziere psihomotorie, probleme comportamentale şi alte malformaţii asociate. Sindromul a fost descris pentru prima dată de W. Brachmann în 1916, urmat de medicul pediatru Cornelia de Lange. Diagnosticul pentru formele uşoare ale bolii reprezintă o provocare pentru un medic fără prea multă experienţă. Mai mult de 99% din cazuri sunt sporadice. Sindromul Cornelia de Lange este transmis autosomal dominant ceea ce face, în unele cazuri, ca un părinte afectat uşor să aibă unul sau mai mulţi copii care se nasc cu acest sindrom. Acest sindrom apare la un caz din 10.000 – 50.000 de nou-născuţi. Complicaţiile bolii sunt unele din cele mai comune cauze de moarte pentru acest sindrom. Ele includ hernia diafragmatică, pneumonia de aspiraţie şi volvulusul intestinului subţire. Defectele congenitale ale inimii şi apneea se alătură celorlalte complicaţii ale sindromului care pot cauza moartea. Defectele congenitale ale inimii şi apneea se alătură celorlalte complicaţii ale sindromului care pot cauza moartea. Diagnosticul pentru sindromul Cornelia de Lange se face în urma realizării unui examen clinic prin care se identifică trăsăturile craniofaciale specifice, retardul somatic şi mintal, dar şi anormalităţile de la nivelul membrelor şi hirsutismul. Îngrijirea medicală a pacienţilor cu sindromul Cornelia de Lange presupune consultarea următorilor specialişti, în funcţie de tabloul clinic: geneticieni, cardiologi, gastroenterologi şi medici nutriţionişti, nefrologi, oftalmologi, audiologi, neurologi. Se recomandă, de asemenea logopedie, ergoterapie şi consiliere psihopedagogică.

