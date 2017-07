Un eliminat pentru tentativă de fraudă, la examenul de titularizare

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 12 iulie, în cadrul Şcolii Gimnaziale Nicolae Titulescu, s-a desfăşurat proba scrisă a examenului de titularizare.

Potrivit inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi, Constantin Tudor, din cei 281 de candidaţi înscrişi, 79 au absentat. De asemenea, 48 de cadre didactice s-au retras din examen. Unul dintre profesorii participanţi a fost eliminat din cadrul probei scrise, pentru tentativă de fraudă, acesta fiind prins asupra sa cu telefonul mobil. Conform metodologiei, timp de un, candidatul eliminat nu va mai avea voie să se încadreze în învăţământ. Cei care au participat la examenul scris vor afla rezultatele pe data de 18 iulie 2017. În perioada 18-19 iulie, la sediul ISJ Călăraşi se vor înregistra contestaţiile (18 iulie, până la ora 21:00 şi 19 iulie, până la ora 15:00). În data de 25 iulie se vor afişa rezultatele definitive. Repartizarea pe posturi se va face în şedinţă publică, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Călărași, în data de 26 iulie 2017, pentru candidaţii care au obţinut note peste şapte, în limita posturilor publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi în data de 30 august, pentru candidaţii care au obţinut note peste cinci.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.