Un tânăr de 25 de ani a murit într-un accident de motocicletă, în comuna Ciocăneşti

Un tânăr de 25 de ani, Nicuşor Alexandru Rogoz, şi-a pierdut viaţa în ziua de 1 mai, într-un accident de motocicletă în comuna Ciocăneşti. Potrivit poliţiştilor călărăşeni, în timp ce conducea un motociclu, pe raza comunei Ciocănești, pe fondul vitezei excesive, într-o curbă deosebit de periculoasă, tânărul ar fi pierdut controlul motociclului, a părăsit partea carosabilă, ieşind în decor, unde a intrat în impact cu un gard şi un stâlp.Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier. Vestea morţii lui Nicuşor Alexandru Rogoz i-a şocat pe cei apropiaţi şi a lăsat un gol imens în sufletul părinţilor, rudelor şi prietenilor, care-i vor păstra veşnic amintirea sa. Cei care l-au cunoscut pe Nicuşor, alături de familie şi rude, vor putea participa mâine, 03 mai a.c., la slujba de înmormântare, care va avea loc în satul Bogata, apoi îl vor conduce pe acesta pe ultimul drum. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe acest tânăr care avea toată viaţa înainte!

Recomandările poliţiştilor călărăşeni pentru motociclişti

Păstraţi contactul vizual – nu presupuneți că vă văd ceilalţi. Încearcați întotdeauna să aveți contact vizual cu şoferii care ar putea fi pe cale să vă intersecteze traiectoria.

Anticipați intenţiile partenerilor de drum – chiar şi atunci când şoferii, bicicliştii şi pietonii văd că vă apropiați, ei apreciază gresit, de multe ori, distanţa ori viteza. Nu vă bazați numai pe buna lor reacţie.

Feriți-vă de vehicule la viraje şi intersecţii – cel mai frecvent tip de accident de motocicletă este generat de şoferii care nu se asigură la executarea virajelor la stânga sau la schimbarea benzii de deplasare.

Asigurați-vă în oglizi atunci când virați – şoferii care vin din urmă s-ar putea să nu încetinească pentru dumneavoastră.

Fiți pregătit pentru condiţii periculoase de drum – carosabil umed, scurgeri de lichide, nisip, pietriş, cale de rulare tramvai, gropi şi alte pericole rutiere de suprafaţă care vă pot afecta grav aderenţa generând accidente.

Abordați curbele cu viteză moderată, fără a le „tăia” – multe accidente se întâmplă din cauza pătrunderii pe sensul opus.

Utilizați o cască de protecţie omologată – care îndeplineşte standardele actuale de siguranţă. Evitați să cumpărați o cască folosită, este posibil să fi suferit un accident, iar reparaţia poate ascunde vicii structurale.

Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti – numai aceasta poate asigura o bună protecţie în timpul unui accident şi vă protejează de intemperii. Preferaţi echipamentul modular ,,în straturi” astfel încât să-l puteţi adapta la condiţiile meteo în schimbare.

Protejaţi-vă ochii – curentul de aer, insectele zburătoare şi praful vă diminuează vizibilitatea şi vă pot rani ochii sau faţa. Cea mai bună protectie este o cască integrală cu masca de protecţie inclusă.

Fiţi vizibil – purtati haine strălucitoare, reflectorizante. Adaugaţi material reflectorizant în plus sau purtaţi o vestă reflectorizantă. Păstraţi-vă întotdeauna farul aprins şi rulaţi în poziţia de unde şoferii vă pot observa cu uşurinţă în oglinda retrovzoare (la 2/3 din lăţimea benzii). Evitaţi unghiurile moarte ale celorlalte vehicule.

