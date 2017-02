USR Călărași și-a prezentat candidații la alegerile parlamentare

Uniunea Salvaţi România (USR) Călărași și-a prezentat, în această săptămână, candidații la alegerile parlamentare din decembrie. Reprezentanții partidului condus de Nicușor Dan speră că vor obține un scor de electoral de 12- 15 procente la alegerile care vor avea loc în iarnă.

Președintele filialei județene a USR Călărași, prof. Daniela Verman a declarat că la Călărași, această formaţiune politică are trei candidați pentru Camera Deputaților și unul singur pentru Senat. Unicul candidat pentru Senat este Mihnea Moroianu, iar la Camera Deputaților, lista USR Călărași este deschisă de către Daniela Verman. Pe următoarele locuri sunt Adrian Moise și George Daniel Barbu. ”Nu avem liste complete la Călărași. Motivul acestei situații ține de faptul că aceasta este o formațiune relativ nou înființată. Au fost colegi de-ai noștri care nu au putut să își asume, în acest moment, calitatea de candidat în Parlament, vorbesc aici de vicepreședintele filialei județene, Radu Prelipcean și alți colegi. Până la urmă, acest aspect demonstrează faptul că suntem o filială în care oportunismul nu este așa de prezent și ne asumăm candidaturile. Au fost mai mulți colegi care ar fi putut foarte bine să candideze. Nu au putut din cauza unor motive personale, profesionale, calendarul a fost extrem de restrâns. Sunt profesor de istorie la Liceul Danubius, am o vechime în învățământ de 23 de ani, sunt căsătorită, am doi copii, nu am făcut politică până acum. M-a atras, în primul rând, ideea USR de a schimba clasa politică, de a promova oameni care nu au fost oarecum compromiși în diverse situații, oameni care nu au probleme cu legea, oameni care își asumă ideea aceasta de reprezentare a cetățeanului și care nu reprezintă interesele unui grup financiar. Am asistat, în ultimii ani, prin natura meseriei, la fenomene legate de depopulare, mare parte a populației active părăsește județul migrând fie spre alte zone industriale, fie spre alte meleaguri, alte țări. Dintre elevii mei care termină liceul mai rămân în județ cam 40%. Sunt probleme care trebuie soluționate. Cred că cea mai mare problemă cu care se confruntă călărășenii este lipsa locurilor de muncă. Populația activă are o problemă cu identificarea și inserția profesională. Cred că trebuie găsite soluții și acestea pot fi găsite numai în contextul în care oamenii care merg în Parlament nu o fac pentru a se reprezenta pe ei personal, ci merg pentru a reprezenta cetățenii. Îmi doresc să reprezint cetățenii județului Călărași cu profesionalism, cinste, onestitate, corectitudine și implicare. În campania electorală am să pun la dispoziția presei programul meu de candidatură, cel pe care l-am prezentat Biroului Național, atunci când mi-am depus dosarul de candidatură în cadrul partidului. Programul meu vizează două direcții esențiale: identificarea unor soluții pentru problemele cetățenilor Călărașiului, lipsa locurilor de muncă, dar și alte probleme legate de infrastructură. Nu suntem acei politicieni care vin în politică pentru a face carieră. Suntem genul de oameni politici care avem o carieră făcută, avem niște competențe dobândite în activitatea profesională desfășurată. Filiala noastră este recent întemeiată. În acest moment avem grupuri de inițiativă, avem un grup de inițiativă la Oltenița, urmează să se înființeze, prin decizia Biroului Județean, filiala locală Oltenița. Vom încerca să avem o campanie elctorală care vizează contactul direct cu electoratul din localități”, a precizat Daniela Verman.

Mihnea Moroianu: „Am ales USR pentru că au ceva complet nou și ca o ultimă ocazie de a încerca să promovez ideile de educație”

Candidatul pentru Senat, Mihnea Moroianu, a afirmat că viziunea USR despre politică este legată de transparența totală în cheltuirea banului public, iar politica trebuie pusă în serviciul cetățenilor. „Sunt candidatul USR Călărași pentru postul de senator. Sunt doctor în matematică, am lucrat 10 ani în cercetare și 30 de ani în învățământul politehnic din București, aspect care mi-a dat ocazia să cunosc îndeaproape atât situația învățământului superior, cât și cea a învățământului secundar din România, care constituie motivul principal al candidaturii mele. Obiectivul nostru de perspectivă ar fi să ajungem în circa două cicluri electorale un principal partid politic al României. Obiectivul anunțat este 10% la alegerile din decembrie și probabil va fi ceva între 15 și 20%, iar pentru județul Călărași sperăm între 12 și 15%. Sunt și nu sunt nou în politică, respectiv am reintrat după o pauză de 20 de ani. Am fost în PNȚCD, am activat și în Alianța Civică a cărui membru fondator am fost și în Solidaritatea Universitară. M-am retras imediat după 1992 și am asistat începând cu 1996 la eșecul Convenției Democratice, eșec pe care personal l-am pus pe seama unei politizări probabil inevitabile la acel moment, dar și a absenței proiectelor constructive. Am ales USR pentru că au ceva complet nou și ca o ultimă ocazie de a încerca să promovez ideile de educație”, a menționat Mihnea Moroianu.

Adrian Moise: „Preocupările mele specifice vor fi în mediul acesta al eficienței energetice, al promovării unei economii mai responsabile cu mediul înconjurător”

Adrian Moise este economist, antreprenor și spune că o soluție care va rezolva multe din problemele județului este susținerea unui Guvern competent. „Mă ocup cu vânzarea de echipamente pentru clădiri verzi și pentru utilizarea energiilor regenerabile și o altă inițiativă în domeniul colectării selective și a sistemului de reducere a deșeurilor. Preocupările mele specifice vor fi în mediul acesta al eficienței energetice, al promovării unei economii mai responsabile cu mediul înconjurător. Avem mari probleme în aceste două direcții”, a declarat candidatul pe locul 2 la Camera Deputaților, Adrian Moise.

George Barbu: „Prin programul nostru se propune facilitarea asoicierii dintre micii fermieri pentru accesul mai liber pe piață fără existența unor intermediari care să crească prețul până ajunge la consumatorul final”

Vicepreședintele filialei județene, George Daniel Barbu a evidențiat faptul că multe puncte din programul USR se referă la agricultura micilor fermieri. ”Sunt născut, crescut în Călărași, absolventul Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București. Județul nostru are un mare potențial agricol. Multe puncte din programul USR se referă la agricultura micilor fermieri. Este o problemă foarte mare cu lipsa pieței de desfacere pentru micii agricultori. Prin programul nostru se propune facilitarea asoicierii dintre micii fermieri pentru accesul mai liber pe piață fără existența unor intermediari care să crească prețul până ajunge la consumatorul final. Programul USR presupune şi subvenționarea acestor asocieri”, a conchis Daniel Barbu, candidatul pentru un post de deputat.

Prezent la conferința de lansare a candidaților a fost și membrul fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, Sergiu Moroianu, care a declarat: „Faptul că politicienii votează astăzi legi în interes personal este complet aberant. Nu așa trebuie să se întâmple politica. Vom reuși să schimbăm lucrul acesta. Noi nu ne-am dorit niciodată să facem politică. Dacă politica ar fi fost făcută cum trebuie în România, am fi rămas fiecare la meseriile noastre. Suntem aici doar pentru că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie.”

