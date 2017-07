Vaccinează-ţi copilul împotriva rujeolei! 26 de decese, înregistrate la nivel naţional

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În prezent România se confruntă cu o importantă epidemie de rujeolă care afectează în principal copii din grupele de vârstă de sub 15 ani. Potrivit datelor centralizate de către Ministerul Sănătăţii, la nivel naţional, sunt aproximativ 180.000 de copii nevaccinaţi, dintre care, doar pentru 10% dintre ei se refuză vaccinarea, restul nici măcar nu ajung la medicul de familie.

Conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, 370 de noi cazuri de rujeolă au fost înregistrate până la sfârşitul săptămânii trecute, în total fiind peste 8.000 de cazuri confirmate cu rujeolă în România.

Până în acest moment, au fost confirmate 31 de decese, respectiv opt în judeţul Timiş, şase în judeţul Arad, şase în judeţul Dolj, trei în judeţul Caraş Severin şi câte unul în judeţele Bihor, Cluj, Călăraşi, Satu Mare,Vaslui, Galaţi, Mureş şi Bucureşti.

Ca măsură de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă, la nivel național se derulează din luna decembrie 2016 o campanie suplimentară de vaccinare cu ROR a copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni şi 9 ani.

Ministerul Sănătății recomandă tuturor părinților copiilor care nu au fost vaccinați să se prezinte la medicul de familie în vederea vaccinării împotriva rujeolei.

În prezent, Ministerul Sănătăţii are peste 500.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei, cantitate care ar trebui să fie suficientă până la sfârşitul anului. Menționăm că Ministerul Sănătății a repartizat către Direcțiile de Sănătate Publică județene o cantitate de 118.812 doze de vaccin ROR. În vederea informării populației, experții Ministerului Sănătății împreună cu experții Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF au dezvoltat un mesaj de interes public cu tiltlul: “Vaccinează-ţi copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o şansă la viaţa sănătoasă!”.

