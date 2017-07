Valentin Emanoil, noul manager interimar al Spitalului Judeţean

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De la 1 iulie, noul manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi este Valentin Emanoil. Acesta a fost numit în funcţie prin decizia preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, şi va ocupa postul până la scoaterea acestuia la concurs. Valentin Emanoil a fost directorul de sucursală al Băncii Volksbank România. Se pare că Emanoil a fost partener de afaceri cu preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă. Până în momentul de faţă, funcţia de manager a fost deţinută de Adrian Comşa.

Niciun candidat nu a promovat examenul

Niciun candidat nu a promovat examenul pentru funcţia de manager al Spitalului Judeţean Călăraşi. Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași a organizat concurs pentru ocuparea postului de manager spital persoană fizică. Concursul a avut loc la sediul Spitalului Județean, în data de 15 iunie 2017. Cei trei candidaţi admişi, în urma selecţiei dosarelor, au fost: Elena Nicolache, femeie de afaceri din municipiul Călăraşi, Camelia Ghiveciu, fost manager interimar al spitalului, şi Andrei Bogdan Zidaru. Notele în urma examinării au fost: 6.41 – Camelia Ghiveciu, 5.38 – Andrei Bogdan Zidaru şi 4.54 – Elena Nicolache. Candidaţii au depus contestaţii, însă acestea au fost respinse.

