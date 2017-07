Vasile Iliuţă: „Obiectivul meu este acela de a dezvolta județul Călărași, chiar dacă mi se pun piedici”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Județul Călărași a primit peste 765 de milioane de lei, bani alocați pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, se declară mulțumit de suma alocată județului nostru.

“Am promis că fiecare localitate a județului Călărași va avea finanțat câte un proiect PNDL și m-am ținut de promisiune. În administrația publică județeană am venit cu intenția lucrurilor făcute pentru cetățeni, nu pentru salariu sau interese personale sau de grup. Obiectivul meu este acela de a dezvolta județul Călărași, chiar dacă mi se pun piedici. Piedicile sunt autorizațiile de construcții sau certificatele de urbanism venite din partea foștilor angajați ai Consiliului Județean Călărași și preluați acum de către Primăria Municipiului Călărași. Anunț public că nu voi ceda acestor presiuni și că voi construi un județ în care fiecare sat va avea străzi asfaltate, rețea de apă și canal și toate condițiile unui trai decent. Rămân cu biroul în mijlocul comunităților, indiferent de apartenența politică a primarilor și voi fi în continuare un sprijin pentru ei”, a spus Iliuţă.

