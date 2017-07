Vernisajul expoziţiei “Plastică mică”, azi, la Muzeul Dunării de Jos

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Muzeul Dunării de Jos, instituţie publică de cultură, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită la vernisajul expoziţiei Silviu Ioan Soare-Plastică mică.

Expoziţia este organizată la sediul muzeului din str. Progresul nr. 4 şi va fi deschisă pentru public astăzi, 11 iulie 2017, ora 11:00. După expoziţia cu lucrări în tempera de la Casa Expoziţiilor, Silviu Ioan Soare ne invită la un alt eveniment, care va aduce în sălile Muzeului Dunării de Jos, ceramică sculpturală de dimensiuni reduse, imaginea regăsită a figurativului apărând în plastica mică pe care realizează, în ipostaza de evocare a realului, dar şi sub diferite interpretări pornite de la aceleaşi surse ale lumii recognoscibile. Cele 20 de lucrări care se vor afla pe socluri, scot în evidenţă senzualitatea materialului ceramic, frumuseţea formei, tehnicile diverse cu rol estetic în aspectul compoziţiilor inspirate din anatomia corpului feminin, din ideea de maternitate, din lumea visului şi din plasticitatea structurilor naturale. Silviu Ioan Soare este absolvent al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Secţia Ceramică-Sticlă-Metal, studiile de licenţă fiind continuate cu un masterat la Facultatea de sculptură a aceleiaşi instituţii. Artistul are zeci de participări la expoziţii naţionale şi internaţionale, numai anul acesta fiind prezent la „După-amiaza culorilor” (Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti), Anuala de Artă Religioasă 2017 (Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”), Salonul Naţional de Plastică Mică, ediţia a XVIII-a, 2017 (Brăila), „Rainbow” (Galeria de artă Elite Prof Art şi Crowne Plaza Hotel Bucureşti), Acuarela – pasiunea mea (Galeria Labyrinth, Bucureşti), Salonul de Primăvară al U.A.P. Slobozia-Ialomiţa (Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia), Salonul de Primăvară (Muzeul Municipal Călăraşi), Salonul Anual de Artă (Muzeul Municipal Călăraşi), Salonul florilor (Muzeul Municipal Călăraşi).

