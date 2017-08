Vernisajul expoziţiei “Salonul Anual de Acuarelă” va avea loc la Muzeul Dunării de Jos

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită vineri, 11 august, începând cu ora 11:00, la sediul din strada Progresul, nr. 4, la vernisajul expoziţiei “Salonul Anual de Acuarelă”, ediţia I.

Expoziţia va cuprinde lucrări realizate în tehnica acuarelei, tematica fiind la libera alegere a fiecărui artist care a dorit să-şi expună creaţia în spaţiile Muzeului Dunării de Jos. Lucrările s-au depus în zilele de 8 şi 9 august la sediul din strada Progresul, nr. 4.

“În întreaga lume există şcoli specializate pentru învăţarea tehnicii acuarelei. La noi, artiştii au experimentat singuri efectele culorilor de apă, ajungând la adevărate performanţe. Acuarela este una dintre cele mai dificile tehnici plastice, motiv pentru care mulţi au renunţat la abordarea ei. Datorită efectelor sale, este considerată o specie a picturii şi are o preţiozitate şi o frumuseţe aparte”, a declarat curatorul expoziţiei, Ana Amelia Dincă.

