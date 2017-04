„Vin Floriile cu soare…!” la Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Centrul Județean de Cultură și Creație (CJCC) Călărași derulează, în perioada 7 – 11 aprilie, proiectul destinat Sărbătorilor Pascale, intitulat „Vin Floriile cu soare…!”, având drept scop reînvierea tradițiilor și obiceiurilor pascale.

Astfel, astăzi, 7 aprilie, va avea loc Sărbătoarea Floriilor. Spectacolul se va desfășura în sala CJCC şi va fi susținut de Corul „Camerata Danubii”, de Grupul Cateheric al Parohiei “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, dirijat de profesoara Diana Vieru-Burlescu, şi de Corul „Mihail Vulpescu” al Protoieriei Călărași. Invitatul special este Marius Ciprian Pop, cu un program de pricesne, cântări specifice acestei perioade de dinaintea Sărbătorilor de Paște.

De altfel, în data de 10 aprilie 2017 vor fi organizate ateliere de pictură pe ouă, în foaierul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, unde vor participa elevi de la Colegiul Economic, atelierul fiind coordonat de un profesor de specialitate.

De asemenea, pe 11 aprilie vor avea loc ateliere de confecționat decorațiuni pentru Paști și de olărit, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” și Muzeul Dunării de Jos. La acţiune vor participa elevi de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”.

Partenerii principali sunt: Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”, Muzeul Dunării de Jos, Școala gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Colegiul Economic şi Protoieria Călărași.

Intrarea se va face pe bază de bilet, preţul acestuia fiind de 8 lei. Biletele se pot procura de la sediul Centrului Cultural Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi.

