Viteza trenurilor scade din cauza caniculei

CFR Călători informează că, în condiții de temperaturi ridicate, pentru evitarea defectărilor în parcurs, instalațiile de climatizare sunt verificate înainte de plecarea trenurilor în cursă.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei feroviare, în această perioadă, în Depouri și Revizii de Vagoane se află echipe de intervenție pentru verificări suplimentare a instalațiilor de climatizare, a condițiilor de confort și pentru evitarea defectărilor de natură tehnică în parcurs. În contextul unor temperaturi ridicate şi de disconfort termic accentuat, la temperaturi care depășesc 50 de grade Celsius la nivelul șinei, pot apărea situații neprevăzute și disfuncționalități.

“Rugăm pasagerii ca înainte de efectuarea călătoriei să solicite informaţii despre posibilele întârzieri ale trenurilor. Reducerea vitezei de circulaţie, în anumite intervale de timp, în care temperaturile depăşeşc limitele normale, este o măsură obligatorie pentu siguranţa traficului feroviar, aplicată de majoritatea administraţiilor de cale ferată din lume, nu doar din România”, se transmite în comunicatul de presă al CFR Călători.

Recomandări pentru pasageri la călătoria cu trenul în condiții de caniculă

Pentru toți pasagerii și în special pentru persoanele cu sensibilitate crescută la căldură sau care nu suportă temperaturile ridicate din cauza unor afecțiuni medicale, CFR recomandă: să aibă o sticlă cu apă; să aibă medicația necesară în caz de nevoie; dacă se simt rău în timpul călătoriei sau dacă observă că o persoană are nevoie de ajutor să anunțe imediat personalul de tren.

