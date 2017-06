Ziua Drapelului, sărbătorită la Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pe platoul din fața Centrului Județean de Cultură şi Creație, Centrul Militar Județean Călărași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călărași, a invitat oficialitățile locale, cadrele militare, reprezentanții instituțiilor locale, fețele bisericeşti pentru a participa la manifestările dedicate Zilei Drapelului.

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Manifestările au început la ora 10:00. Ziua Drapelului Național este marcată de autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului, prin organizarea unor programe și manifestări educative cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Constituția României din 1991 prevede că drapelul tricolor este un simbol național, alături de stemă, sigiliu și imn. Drapelul Național – albastru, galben, roșu – de la lance – a fost decretat, pentru prima oară, ca simbol național de Guvernul revoluționar provizoriu din Țara Românească, la 14/26 iunie 1848, având deviza “Dreptate – Frăție” înscrisă pe el. El nu a suferit transformări majore de-a lungul istoriei. Doar distribuția culorilor (în materie de proporție și poziție) s-a schimbat într-o anumită măsură, fiind egalizată după Revoluția de la 1848, când, sub impactul spiritului revoluționar francez, multe dintre statele Europei au adoptat ca drapel național steagul standard cu trei culori.

