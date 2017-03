Ziua Internaţională a Francofoniei, marcată de Şcoala Gimnazială “Iancu Rosetti”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În fiecare an, pe 20 martie, milioane de oameni din lume sărbătoresc Francofonia, aducând astfel cel mai sincer şi mai profund omagiu limbii franceze, Franței şi civilizaţiei născute în spaţiul francofon. Acest spaţiu nu este doar o realitate geografică sau lingvistică, ci, mult mai mult, este un spaţiu cultural ce îi reuneşte pe toţi cei care, oriunde s-ar afla, manifestă şi îşi exprimă apartenenţa la limba franceză şi la cultura francofonă. Termenul “francofonie” a fost introdus în jurul anului 1880, când geograful francez Onesime Reclus l-a folosit pentru a desemna totalitatea persoanelor și a țărilor vorbitoare de limbă franceză.

În cadrul proiectului “La francofête 2017”, derulat în perioada 18 – 26 martie, elevii Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti” din comuna Roseţi au arătat unicitatea şi frumuseţea limbii franceze prin diverse activităţi: expoziţie de planşe cu termenii propuși pentru anul Francofoniei, machete, desene, scenete tematice (“Les trois filles du roi”), definiții, realizarea unor hărți ale lumii francofone, concurs (“Jocul celor 10 cuvinte”). Deoarece sărbătoarea Francofoniei este una a prieteniei şi a comunicării, acest proiect inițiat de profesoara Mioara Ștefan şi documentarista Maria Decu a urmărit încurajarea elevilor de a se exprima în limba franceză, de a-şi dezvolta aptitudinile în crearea unor materiale informative pe o temă dată şi de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre limba şi cultura franceză. Profesoara Virginia-Narcisa Manole, consilier educativ, invitată la manifestare, a participat alături de elevi la realizarea posterului “J’aime le français” şi a ţinut să mulţumească profesoarei Mioara Ştefan pentru modul în care ştie să aducă zâmbetul pe chipul copiilor, dar şi pentru varietatea materialelor didactice pe care le-a pus la dispoziţia participanților. Directorul Şcolii Gimnaziale “Iancu Rosetti”, Daniel Felea, s-a aflat în mijlocul copiilor în fiecare zi şi i-a provocat la discuții interactive pe tema țărilor francofone de pe mapamond. Totodată, profesoara Mioara Ştefan a declarat vineri, 24 martie, la încheierea Săptămânii Francofoniei, eveniment desfășurat la Centrul de Documentare şi Informare al inștituției de învățămant: “Tema ediției din acest an a Zilei Internaționale a Francofoniei s-a intitulat ‘Iubesc, împărtășesc!’, făcând astfel referire la schimbări, la inovații și la dezvoltarea durabilă. De asemenea, prezenta temă face apel la promovarea activităților dedicate acestei zile și pe rețelele de socializare,rețele cu care copiii sunt atât de familiari”.

