Ziua Internaţională împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri va fi marcată duminică şi la Călăraşi

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Călăraşi învită cât mai multe persoane duminică, 25 iunie, în Parcul Dumbrava, din municipiul nostru, pentru a marca împreună Ziua Internaţională împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri. Această zi este celebrată anual, în întreaga lume, pe 26 iunie. Astfel, începând cu ora 10:00, pe scena din Parcul Dumbrava, vor urca grupurile de copii: “Flores Campi” din cadrul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie (CJCC) Călărași, “Fluturașii” din cadrul Palatului Copiilor Călărași, trupele de teatru “Giganții” și “Joc” din Cuza Vodă, precum și copiii din cadrul C.S. Seijitsu Călărași. Aceşti copii vor încânta audienţa cu un program artistic de muzică și dans, teatru și sport. Pe toată durata evenimentului, specialiștii CPECA și voluntarii Filialei Călăraşi a Crucii Roșii Române îi aşteaptă pe toţi participanţii la standul informativ, pentru discuţii privind problema consumului și traficului ilicit de droguri. Începând din 1987, în fiecare an, pe 26 iunie, la nivelul tuturor ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se marchează Ziua Internaţională împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri, ca expresie a determinării ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivului de a avea o societate internaţională fără consum abuziv de droguri. Medicii, psihologii şi asistenţii sociali ai Agenţiei Naţionale Antidrog atrag atenţia asupra riscurilor la care se expun persoanele care consumă droguri: infecţii grave (HIV, HVC, HVB, TBC etc.), infarct sau hemoragii cerebrale, deces, abandon şcolar, degradarea relaţiilor sociale, pierderea locului de muncă, infracţionalitate etc.

