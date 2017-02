Ziua Mondială a Cercetășiei, sărbătorită la Călăraşi

În fiecare an, pe 22 februarie, peste 170 de ţări de pe toate continentele sărbătoresc Ziua Mondială a Cercetășiei. Această zi reprezintă ziua de naștere a fondatorului Mișcării „Scout” – cercetașii, ofiţerul britanic Robert Baden-Powell. În municipiul Călăraşi, această zi va fi marcată mai târziu, şi anume duminică, 26 februarie, în cadrul Bisericii Romano-Catolice, începând cu ora 11:00.

Potrivit comisarului general cercetaş al Asociaţiei Cercetaşilor Creştini Români, Mihail Zanfir, pe 22 februarie s-au împlinit 160 de ani de la nașterea ofiţerului britanic Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. „Majoritatea copiilor au fost la şcoală pe 22 februarie şi au sărbătorit Ziua Mondială a Cercetăşiei acolo. Evenimentul efectiv va avea loc duminică, la Biserica Romano-Catolică, unde vom avea o Liturghie de mulţumire specială, urmată de o agapă a cercetaşilor în cadrul parohiei, cu jocuri şi activităţi cu specific cercetăşesc. 22 februarie este ziua naşterii fondatorului mişcării de cercetaşi, Robert Baden-Powell. Anul acesta, s-au împlinit 160 de ani de la naşterea lui, iar în 1907 el a strâns 20 de copii şi a organizat prima tabără pe o insulă, în Londra. Avea 24 de copii din diferite categorii sociale şi din diverse cartiere ale Londrei, iar unul dintre copii, care nu a vrut să participe la activităţi pentru că era un copil mai introvertit, a ajuns să fie următorul şef al cercetaşilor. Între timp, s-au făcut mai multe organizaţii în lume. Acum sunt două organizaţii mari: Cercetaşii Mondiali şi Cercetaşii Europeni, din care facem şi noi parte. Avem statut consultativ la Consiliul Europei din 1997, iar din 2003, prin decretul lui Papa Ioan al II-lea, suntem recunoscuţi ca asociaţie laică de drept pontifical. Majoritatea ţărilor din Europa sunt catolice. România a fost prima ţară care a fost acceptată în federaţie cu drept de vot deplin în 1994 ca asociaţie pluriconfesională, adică ortodocşi, romano-catolici şi greco-catolici. În 2002 eu eram preşedintele asociaţiei, când, după anul 1999, la vizita Papei în România, s-a pus problema în Consiliul Federal să facem, ca şi în Germania, mai multe asociaţii mici: catolică, ortodoxă şi romano-catolică. Şi eu le-am spus atunci că România are alt specific faţă de Germania şi Belgia, unde erau mai multe asociaţii. În contextul în care Papa militează pentru unirea bisericii, pentru recunoaşterea tuturor confesiunilor creştine, cu atât mai mult trebuie să mergem spre unire şi nu spre diversificare şi am fost atunci acceptat. Acum în Federaţie, în urma noastră au intrat Bulgaria, ca ţară ortodoxă, Ucraina, Letonia, Belarus, Polonia, cea din urmă fiind în prezent a treia ţară din federaţie”, a precizat Mihail Zanfir.

Cercetaşii călărăşeni au împlinit zece ani de activitate

Grupul de cercetaşi „Sfântul Gheorghe” din Călăraşi a împlinit zece ani de activitate. Acesta şi-a început activitatea cu şapte copii, ajungând, în prezent, la aproximativ o sută de persoane. „Anul acesta am împlinit zece ani de activitate. Am început cu şapte-opt copii. Acum suntem aproape o sută de cercetaşi. Noi lucrăm pe două secţiuni, masculină şi feminină, pe trei categorii de vârste: între 6 – 11 ani, băieţii sunt numiţi lupişori, iar fetele mămăruţe; între 11 – 17 ani sunt cercetaşi, aceasta fiind categoria de bază; între 17 – 21 ani sunt drumeţi şi călăuze, urmând peste 21 de ani să vină în serviciu ca voluntari şi ca parteneri în educaţie şi formare. Motto-ul lupişorilor este: ‘Mă pregătesc cât mai bine’, cel al cercetaşilor este: ‘Întotdeauna gata’, iar motto-ul drumeţilor este: ‘Să servesc’. Din 1992 sunt voluntar. Nu am reuşit să obţin recunoaşterea diplomelor semnate de noi şi ca formator şi animator de tabere şcolare pentru că diplomele emise de mine în România, eu având formare internaţională şi făcând parte din echipa federală europeană de formatori, sunt recunoscute în Belgia, Germania, Spania, Italia, Portugalia şi Franţa, dar nu sunt recunoscute în România. Este o dezamăgire şi o durere”, ne-a mărturisit comisarul general cercetaş.

Cercetaşii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Muzeului Municipal Călăraşi

Grupul de cercetaşi „Sfântul Gheorghe” îşi desfăşoară activitatea în cadrul Muzeului Municipal din Călăraşi. Cei care doresc să facă parte din echipă îi pot vizita sâmbăta şi duminica, începând cu ora 15:00. „Noi ne desfăşurăm activitatea în cadrul Muzeului Municipal Călăraşi încă de când a luat fiinţă muzeul. Îi mulţumesc lui Florin Rădulescu pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat. Transformăm acest muzeu într-un loc viu, plin de copii, activităţi şi de viaţă. Taxa de înscriere anuală este de 50 de lei, care reprezintă taxa către federaţie şi cheltuieli asociative la nivel naţional, iar 10 lei pe lună reprezintă materialele consumabile precum hârtie, busole, cravate, uniformă. În fiecare sâmbătă, la ora 15:00, ne întâlnim cu cei mici (între 6 şi 11 ani), şi în fiecare duminică, la 15:00, ne întâlnim cu cei mari, peste 11 ani”, a mai spus Mihail Zanfir.

Rezultate formidabile la competiţii internaţionale

Cercetaşii călărăşeni au obţinut rezultate formidabile la competiţii internaţionale şi nu numai. Urmează un an plin de activităţi pentru aceştia. „Anul trecut am participat cu 40 de copii, în Franţa, într-o tabără internaţională, unde au fost 12.500 de copii din toate colţurile lumii. Acolo, fetele noastre din Călăraşi au luat locul I la competiţia ‘Game of the Game’, un fel de campionat mondial al cercetaşilor. Anul trecut a avut loc la Călăraşi tabăra internaţională de formare a adulţilor cu participarea Germaniei, Franţei, Bulgariei şi Suediei, unde am promovat zona şi le-am arătat posibilităţile şi avantajele noastre de aici şi, în acelaşi timp, am format adulţii care vor lucra la noi. Acum avem cam şase adulţi voluntari din Călăraşi, medici, profesori, asistenţi medicali. În martie, pe 25, voi merge în Italia, la Conferinţa Comisarilor Generali, unde se va stabili programul pentru anul viitor. Se va desfăşura o tabără mobilă în Alpii Francezi, cu traversare din Italia în Franţa peste munte, unde vor fi nişte concursuri internaţionale de mare anvergură. Eu sunt comisar general pentru România, răspund pe toată pedagogia, la secţiunea de băieţi. Între 27 aprilie şi 1 mai va avea loc, în Franţa, întâlnirea şefilor de grup şi a asistenţilor spirituali din toate grupurile din Europa, la care vor participa câteva mii de persoane. În iulie, la Alba Iulia, pe Transalpina, va avea loc o tabără de formare internaţională pentru adulţi, cu participare din România, Italia, Slovacia, pentru cei între 7 şi 11 ani, iar în octombrie voi participa la Consiliul Federal European”, a menţionat Mihail Zanfir, comisar general cercetaş.

Grupul de cercetaşi este ajutat de preoţi ortodocşi

Cercetaşii călărăşeni sunt sprijiniţi şi de doi preoţi ortodocşi. „Avem doi preoţi ortodocşi care ne ajută, părintele Paul Tudorache, de la bisericuţa de lemn din 2 Moldoveni, unde, în fiecare an, de Crăciun, mergem şi realizăm scenete şi oferim cadouri copiilor. În plus de asta, de patru ani încoace, s-a creat o tradiţie ca în ajunul Crăciunului să mergem la copiii instituţionalizaţi la Centrul de Zi din comuna Ştefan cel Mare, unde facem donaţii din cotizaţiile din ultimele două luni ale copiilor din Călăraşi. Celălalt preot este de la Drajna. De asemenea, ne sprijină şi un preot catolic”, a declarat Mihail Zanfir, care a adăugat că din prima generaţie de cercetaşi o călărăşeancă studiază în Canada regie, actorie şi teatru, iar alte persoane studiază medicina, ştiinţe economice şi inginerie.

Comments

comments