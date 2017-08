Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti, în colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi, Asociația Română de Arheologie şi Primăria Comunei Mânăstirea, organizează, în data de 8 august 2017, Ziua Porţilor Deschise pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu, comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi, ediţia a XV-a.

Începând cu ora 10:00, cei interesaţi pot vizita şantierul arheologic şi pot admira unele dintre cele mai interesante descoperiri din campania de anul acesta. Tot cu această ocazie, va avea loc prezentarea rezultatelor proiectului Arhitectură & Arheologie Experimentală, ediţia a IX-a, în cadrul căruia sunt abordate direcții de cercetare privind arhitectura preistorică, ceramica eneolitică, culegerea și prelucrarea cochiliilor de bivalve. Echipa de implementare a proiectului este rezultatul unui parteneriat între Muzeul Naţional de Istorie a României, Asociaţia Română de Arheologie, Muzeul Municipiului Bucureşti, Primăria Comunei Mânăstirea din judeţul Călăraşi, Primăria Municipiului Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, cu sprijinul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti. Evenimentul se va desfășura la Grădinița nr. 1, str. Lehliului, nr. 79, din satul Sultana, comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi, începând cu ora 10:00. Intrarea este gratuită.

