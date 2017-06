Ziua Universală a Iei, sărbătorită astăzi, la Muzeul Dunării de Jos

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită să vizitaţi, începând cu data de 23 iunie 2017 expoziţia “Cămaşa ţărănească din colecţiile Muzeului Dunării de Jos”.

Expoziţia este organizată cu ocazia Zilei Universale a Iei, născută la inițiativa comunității online “La Blouse Roumaine”. Sărbătorită de Sânziene, pe 24 iunie, manifestarea a ajuns la cea de-a treia ediție și mobilizează din ce în ce mai multe organizații și comunități din întreaga lume. Anul acesta, Muzeul Dunării de Jos se alătură acestei iniţiative, prin etalarea unor piese de o valoare inestimabilă, datate la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, donate instituţiei călărăşene de-a lungul timpului. Expoziţia va avea loc la sediul din strada Progresul, nr. 4. Intrarea este gratuită.

