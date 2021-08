Poliția Română, în parteneriat cu Asociația Berarii României și cu Petrom, a lansat campania de prevenire „0% Alcool! 100% Volan!”. Aceasta are ca obiectiv conștientizarea șoferilor, a pasagerilor şi a celorlalți participanți la traficul rutier, cu privire la consecințele negative ale conducerii unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și, prin aceasta, reducerea numărului de accidente.

De-a lungul anilor, problema accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan a fost adresată prin mai multe inițiative de responsabilizare. Deși fiecare dintre noi știe că este periculos să conducă după ce a consumat alcool, totuși, sub imperiul momentului, pot fi luate decizii care să ne aducă în situații riscante.

Mai ales în contextul în care ne aflăm acum, după multe luni de restricții cauzate de pandemia Covid19, când oamenii își doresc să recupereze timpul pierdut și să nu rateze experiențe alături de cei dragi vara aceasta, pot avea tendința să fie mai puțin atenți și să uite regula de aur: Fără alcool la volan! De aceea, prin campania lansată, Berarii României și partenerii lor accentuează mesajul de prudență și prevenție pentru conducătorii auto.

Campania a fost lansată vineri, 6 august 2021, de Ziua Internațională a Berii, pe autostrada A2, la stația de taxare de la Fetești, unde polițiștii și reprezentanții Asociației Berarii României au transmis mesajul preventiv șoferilor și pasagerilor din autoturisme.

Campania se va derula și în social media, în benzinăriile Petrom, pe stațiile de radio și prin mai multe materiale informativ-preventive, ce vor fi diseminate pe parcursul lunii august 2021.

„Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române atrage atenția cu privire la pericolul creat pentru siguranţa rutieră, de conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice. Consumul de alcool constituie un important factor de risc pentru șofer, pasageri și ceilalți participanți la trafic, acesta crescând exponențial şansele de implicare într-un accident rutier. Poliția rutieră susține toleranța zero față de conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice și felicită Asociația Berarii României pentru implicarea în campania ‘Fără Alcool la Volan’. Suntem alături în acest demers, ce poate contribui la siguranța rutieră pe drumurile publice”, a declarat împuternicit director Direcție Rutieră, comisar șef de poliție George Grigore.

Berarii României reamintesc șoferilor faptul că există alternative sigure pentru consumul la volan, una dintre acestea fiind berea fără alcool.

„Promovarea unui consum responsabil de alcool este o preocupare constantă a Asociației Berarii României, încă de la înființare. Alături de partenerul nostru tradițional, Poliția Română, suntem permanent interesați să informăm cât mai eficient consumatorii despre situațiile în care pot apărea riscuri asociate consumului de alcool, așa cum este cazul șoferilor care decid să conducă după ce au băut. De aceea, de Ziua Internațională a Berii, ciocnim o bere fără alcool alături de conducătorii auto, pentru drumuri mai sigure, ca să ne amintim că, indiferent de locurile în care ne dorim să ajungem, viața noastră și a celor dragi nouă sunt cele mai de preț destinații. Astfel, ne putem bucura de momentele plăcute petrecute împreună la o bere, indiferent de situația în care ne aflăm, la volan sau nu”, a spus Julia Leferman, Director General Asociația Berarii României.

În prima jumătate a anului 2021, din cauza conducerii sub influența băuturilor alcoolice, s-au produs 87 de accidente rutiere grave, în urma cărora 24 de persoane au decedat, iar alte 71 au fost rănite grav. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului 2020, au avut loc 135 de accidente rutiere grave, cu 26 de persoane decedate și 139 rănite grav, iar în 2019, 133 de accidente rutiere grave, în care 31 de persoane au murit și 132 de persoane au suferit răni grave.