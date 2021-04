Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 115 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Norvegia – 72 de locuri de muncă pentru: instalator ventilație, instalator, mecanic auto, mecanic semiremorcă, medic, măcelar, dezosator, ortodont, zidar/faianțar, vopsitor auto, tinichigiu auto; Olanda – 20 de locuri de muncă pentru: culegător căpșuni, zmeură și praz; Germania – 14 locuri de muncă pentru: șofer profesionist, șofer de camion; Danemarca – cinci locuri de muncă pentru:specialist IT – senior dezvoltator produse software, specialist IT – Data Engineer; Belgia – două locuri de muncă pentru: leader în domeniul angajament clienți (coordonator compartiment); Italia – un loc de muncă pentru asistent senior ICT (infrastructura IT – asistent sistem); Polonia – un loc de muncă pentru muncitor în depozit.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află

pe site-ul www.anofm.ro.