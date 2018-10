15 septembrie a fost Zi de Curățenie Națională în România. Românii şi-au pus mănuşile, au luat saci şi au participat la acţiunea „Let’s Do It, Romania!”, cea mai mare mobilizare de voluntari din ţară, cu scopul de a strânge deşeurile din arealele naturale. Numărătoarea finală arată că 365.212 voluntari au strâns 500.815 saci cu deșeuri în România. Voluntarii au adunat pe 15 septembrie 3.505 tone de deșeuri, ceea ce înseamnă 1.502.445 de metri pătraţi din suprafața României.

În topul județelor cu cei mai mulți voluntari se regăsesc Maramureș (35.442 de voluntari – 34.248 de saci), Botoșani (32.740 de voluntari – 22.873 de saci), Gorj (26.500 de voluntari – 55.000 de saci), Suceava (23.845 de voluntari – 23.682 de saci), Bihor (23.000 de voluntari – 30.000 de saci), Dolj (20.000 de voluntari – 38.500 de saci), Vaslui (14.040 de voluntari – 18.750 de saci). Din păcate, judeţul Călăraşi se află printre ultimele locuri în ceea ce priveşte numărul voluntarilor. Astfel, în judeţul nostru, la această acţiune au participat 3.400 de voluntari, care au strâns 2.400 de saci. „Am fost copleșiți de susținerea pe care a avut-o ‘Let’s Do It, Romania!’ într-un an dificil din foarte multe puncte de vedere, de la contextul politic și social, la diverse provocări din partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reușit cea mai mare mobilizare de până acum. Chiar dacă, aparent, vorbim despre o singură zi de curățenie pe an, efectele ei se văd mult după, în mentalitatea oamenilor despre deșeuri și despre puterea de a schimba în bine România. În urma ei rămân conștiința civică și respectul față de natură. Mulțumim tuturor celor care au dat câteva ore din timpul lor de weekend pentru ‘Let’s Do It, Romania!’”, a declarat Ionuț Iordăchescu, project manager. La curățenie au participat peste 1.200 de primării, școli din toată țara, instituții județene, alături de companii, organizaţii neguvernamentale și centre de plasament. De asemenea, sute de soldați ai Armatei Române, angajați ai Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei Române au luat parte la Ziua de Curățenie Națională, dar și angajați ai penitenciarelor și deținuți. Din cauza focarelor de pestă porcină anunțate cu numai câteva zile înainte de eveniment, Ziua de Curățenie Națională a fost anulată în judeţul Ialomița, iar în județele Călărași și Ilfov s-a desfășurat numai în anumite zone, afectând negativ numărul de voluntari participanți. De asemenea, inundațiile care au avut loc în lunile iunie și iulie au afectat evenimentele de cartare – identificare a mormanelor de deșeuri. Cu toate acestea, peste 2.000 de mormane au fost puse pe Harta Deșeurilor prin aplicația World Cleanup. Acţiunea „Let’s Do It, Romania!” nu ar fi posibilă fără organizatorii locali din fiecare județ.