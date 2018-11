Dunărea Călăraşi s-a calificat în faza sferturilor de finală ale Cupei României, reuşind să învingă joi seară pe arena „Ion Comşa”, pe FCSB, cu scorul de 2 – 1.

Antrenorul Dan Alexa a declarat după joc că victoria este meritată fiind obţinută în faţa unui adversar de top din fotbalul românesc într-o competiţie eliminatorie.

„Cred că a fost o victorie meritată. Am avut situaţii de a înscrie. Am profitat de vulnerabilităţile din zona centrală a defensivei FCSB-ului. Am decis să joc cu doi atacanţi, Mediop şi Sacha, şi amândoi au făcut-o foarte bine. Am fost organizaţi, am jucat cu foarte multă determinare. Una peste alta, o victorie meritată şi nu cred că s-a pus problema decât pe final când am avut ceva emoţii”, a spus Dan Alexa.

Acesta a continuat: „Această victorie contează foarte mult pentru noi, pentru oraş pentru că am obţinut-o în faţa FCSB-ului care nu e un adversar oarcerare. Gândiţi-vă că azi s-a inaugurat nocturna. S-a desfăşurat primul meci în nocturnă la Călăraşi! Am văzut oameni feiciţi care au făcut valuri în tribună de bucurie şi asta contează cel mai mult!”.

Ambele goluri ale echipe noastre au fost marcate în repriza secundă de cei doi fundaşi centrali, Alin Şeroni (minutul 48) şi Alin Dobrosavlevici (minutul 80). FCSB a redus din diferenţă prin Cristian Dumitru, în minutul 82. (sursa: www.afcdunareacalarasi.ro)