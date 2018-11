Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, organizează, în perioada 25 octombrie – 25 decembrie a.c., proiectul umanitar „Din suflet pentru suflet!”. Astfel, în cadrul acestui proiect, copiii care provin din familii defavorizate primesc ajutoare de la elevii şi profesorii din şcolile călărăşene. Gestul cadrelor didactice şi şcolarilor va fi răsplătit cu două cursuri de prim ajutor pentru fiecare unitate de învăţământ, dar şi diplomă de excelenţă, oferite de către Crucea Roşie Călăraşi. În acest proiect sunt aşteptate să participe cât mai multe şcoli călărăşene, iar instituţiile de învăţământ din comune pot oferi sprijin copiilor nevoiaşi din localitate cu ajutorul asistentului social, fără a mai fi nevoie să se prezinte la sediul Crucii Roşii. Primii care s-au alăturat acestui demers au fost elevii clasei a VI-a A, de la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu” din Călăraşi, care au venit însoţiţi de către diriginta Luiza Corina Puişor. Aceştia au adus diferite daruri, ce au conţinut haine şi jucării, însoţite de mesaje. „‘Din suflet pentru suflet!’” este proiectul Crucii Roşii Călăraşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, ce se desfăşoară an de an în preajma sărbătorilor. Ce facem noi în acest proiect? Încercăm să sprijinim populaţia defavorizată cu donaţii de alimente neperisabile, haine, încălţăminte şi jucării . Vă invităm şi pe dumneavoastră să faceţi parte din acest proiect, donând fiecare după puterile dumneavoastră ! Anul acesta, primii Moşi Crăciuni au fost elevii clasei a VI –a A de la Şcoala Gimnazială ‘Mihai Viteazu’ din Călăraşi. Aceştia au venit însoţiţi de către doamna dirigintă prof. Luiza Corina Puişor, plini de daruri şi de mesaje. Abia aştept să vă prezint şi celelalte echipe de Moşi Crăciuni”, a menţionat Aura Giurcă, directoarea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române.