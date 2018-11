Marți, 30 octombrie, 28 de elevi din clasele I D şi a II-a D, de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din municipiul Călărași, au participat la festivitatea de premiere a concursului „Can Art&Design Festival”. Aceştia au câştigat marele premiu în valoare de 2.000 de euro cu lucrarea „Big Ben”, confecţionată din doze de aluminiu.

Concursul, aflat la a cincea ediție, este organizat de către Can Pack Recycling, o societate comercială nou înființată, cu capital majoritar american. Aceasta are tradiție în reciclarea dozelor de aluminiu din 2005, când funcționa sub sigla Amep Pack S.A. Societatea este singurul producător de doze de aluminiu de pe piața românească. Totodată acordă o mare atenție impactului produselor lor asupra mediului înconjurător.

În urma procesului de jurizare, cea mai apreciată lucrare și câștigătoarea premiului în valoare de 2.000 de euro a fost construcția Big Ben (imitație a ceasului din Turnul Londrei) realizată de o echipă de elevi şi profesori de la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași. Ceilalți elevi din școală și-au adus contribuția prin colectarea dozelor de aluminiu. Dimensiunile lucrării sunt: 393 de centimetri/120 de centimetri/80 de centimetri. Pentru această construcţie au fost folosite 1.037 de doze. Materialele folosite au fost: USB, carton, profile de aluminiu, silicon, primer, spray-uri auto bej stelar și bej auriu, cifre magnetice pentru ceas.

Lucrând la această construcție, elevii au conștientizat importanța reciclării diverselor materiale, în special a dozelor de aluminiu. Elevii au fost coordonați de către învățătoarele Cristina Radu și Alina Zglimbea, care i-au și însoțit în vizita la firma organizatoare a concursului. Aceştia au primit diplome individuale, dar și o diplomă colectivă pentru efortul depus. Apoi, sponsorul le-a oferit copiilor o masă la un fast-food cunoscut și prilejul de a viziona un film de animație 3D „Small Foot”. Costul deplasării la București și retur a fost, de asemenea, suportat de către firma Can Pack, spre bucuria copiilor.