Seceta din ultima perioadă a făcut ca apele Dunării şi braţului Borcea să scadă foarte mult. Astfel, timp de câteva zile, pe braţul Borcea, în dreptul localităţii Coslogeni, a putut fi văzută epava unui corp plutitor scufundat în urmă cu câteva sute de ani. Descoperirea a fost făcută în urmă cu şapte ani de către directorul Muzeului Municipal Călăraşi, Florin Rădulescu. Acesta a trebuit să aştepte până în toamna anului 2018, când apele au scăzut suficient pentru a putea revedea epava.

„În decembrie 2011, verificam locurile cu potenţial arheologic de pe malul Borcei. La acea vreme, apa fiind foarte scăzută, am văzut ceva ce semăna cu coasta unei nave. Am făcut o fotografie şi când am dat zoom, am văzut că era într-adevăr o epavă. A doua zi, am revenit pentru măsurători şi fotografii”, a precizat Rădulescu.

În urma verificărilor făcute de reprezentanţii Muzeului Municipal Călăraşi, în anul 20013, nava a fost identificată într-o carte scrisă în anul 1892 de F. D. Millet. Autorul a făcut o excursie cu caiacul din Munţii Pădurea Neagră până la Marea Neagră şi pe tot parcursul călătoriei a desenat. Unul dintre desene reprezenintă un asemenea corp plutitor descris de autor ca fiind „turkish flat-boat”. Ar fi o navă cu fund plat care face parte din categoria şlep, pod plutitor, plută, ceam sau barjă. Nava are 25 de metri lungime şi 5 metri lăţime. Este construită din material lemnos, coastele sunt din stejar, iar bordajul şi structura de rezistenţă sunt din conifere. Se pare că nava datează din secolul al XIX-lea şi era folosită pentru comerţ.

Niciun răspuns din partea autorităţilor

La vremea respectivă, Florin Rădulescu a anunţat autorităţile şi muzeele de specialitate printr-o hârtie oficială, însă nu a primit niciun răspuns.

„Prin prezenta vă informăm că în timpul deplasării referentului de specialitate Rădulescu Florin în zona Crucea de Leac, sat Coslogeni, comuna Dichiseni, pentru verificarea unor situri arheologice, a fost identificat în mijlocul braţului Borcea, pe o insulă apărută în urma scăderii apelor (cota – 122 de centimetri), un corp plutitor construit din lemn. Insula apărută este în dreptul bornei kilometrice de pe drumul Călăraşi – Feteşti care indică o distanţă de 12 kilometri până la Călăraşi. Orientarea este în lungul albiei apei, paralel cu malul drept la aproximativ 20 de metri distanţă de acesta. Dimensiunile acestuia sunt 23,5 metri lungime şi 5 metri lăţime. Înălţimea sau pescajul nu au putut fi stabilite deoarece corpul se află îngropat sub depuneri de nisip şi mâl, în partea din amonte fiind acoperit cu piatra albă de carieră. La această cotă, epava cu depunerile depăşeşte nivelul apei cu aproximativ 30 – 40 de centimetri. Sunt vizibile capete de coaste de pe ambele bordaje realizate dintr-un lemn mai dur (posibil stejar) decât bordajul (lemn de conifere). Coastele sunt aşezate la distante de aproximativ 40 – 45 de centimetri interax. Mai sunt vizibili patru sulinari de conifer cu un diametru de aproximativ 25 de centimetri aşezate astfel: câte una lângă fiecare bordaj , celelalte două la circa 160 de centimetri de primele către axul corpului la circa 110 centimetri între ele. În amonte este vizibil unul din capetele corpului la circa 30 de centimetri sub nivelul apei, forma este uşor arcuită spre ax, capătul fiind retezat. Dinspre capătul din amonte pleacă spre mal un şir de pari la distanţe egale unul de altul. Vă anexăm fotografiile făcute la faţa locului”, se arată în document.

Şapte ani de aşteptare

„Atunci descoperirea a trecut ca un fapt divers şi am fost nevoit să aştept şapte ani, până ce apa a scăzut din nou şi am putut reveni pe epavă. Acest lucru a fost posibil săptămâna trecută, când apele au atins cota de – 119 centimetri. Am făcut fotografii, am strâns din jurul ei elemente metalice (cuie, piroane, elemente care prindeau sândurile de bordaj între ele). În acest moment, autorităţile se pot autosesiza. Epava ar putea scoasă din apă şi expusă, însă această acţiune necesită resurse financiare şi materiale”, a precizat directorul Muzeului Municipal Călăraşi. Persoanele interesate se pot adresa reprezentanţilor Muzeului Municipal Călăraşi pentru a obţine mai multe informaţii şi a vedea fotografii cu epava descoperită pe braţul Borcea, în dreptul localităţii Coslogeni.

Sursă fotografii: Muzeul Municipal Călăraşi