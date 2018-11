Miercuri, 7 noiembrie 2018, președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, având alături echipa instituției pe care o conduce, a inaugurat noul drum reabilitat care leagă localitățile Vâlcelele și Vlad Țepeș.

DJ 307 A înseamnă: 7, 4 kilometri și o valoare a investiției de 4,674 milioane de lei. Lucrările efectuate pe sectorul de drum au fost cele pentru lărgirea carosabilului de la 3 la 6 m (cu două benzi de mers), acostamente (1 m), construire podețe, șanțuri de pământ, amplasarea de marcaje pietonale, montare table indicatoare și parapeți.

„După cum prea bine știți eu sunt mai mult un om al faptei și mai puțin al vorbelor. De aceea, am evitat să vorbesc prea mult despre ceea ce urmează să facem în județul Călărași și am lăsat faptele să exprime cel mai bine munca mea. Aveți în față un bun exemplu: DJ 307 A – Vâlcelele – Vlad Țepeș, o investiție de 4,6 milioane de lei, finanțată de Consiliul Județean Călărași și realizată de Societatea de Drumuri și Poduri. Mă bucur să vă spun că am reușit să atragem fonduri europene consistente și mulțumesc echipei mele de profesioniști de la CJ pentru temeinicia cu care întocmește dosarele de finanțare, pentru ca fondurile să ajungă la noi în județ.

Doar până în acest moment am reușit să atragem 172 de milioane de euro, spre deosebire de vechea administrație, care a atras numai 30 de milioane. Fac din nou această comparație pentru a sublinia faptul că, în acest moment, avem o capacitate reală de absorbție a fondurilor europene datorită profesioniștilor de la CJ.

Acești bani externi sunt esențiali pentru a aduce bunăstare în județul nostru, iar eu am o responsabilitate față de călărășeni, pentru că ei sunt cei care ne-au votat și în fața lor trebuie să răspundem”, a declarat la recepția lucrărilor șeful CJ Călărași, Vasile Iliuță.

Date tehnice despre lucrările efectuate pe drumul județean 307 A a oferit directorul general al SC DRUMURI și PODURI, Marius Militaru.

„S-au efectuat lucrări de lărgire a carosabilului de la 3, la 6 metri, ceea ce permite acum circulația mașinilor pe două benzi și lucrări de acostament, pe ambele părți ale carosabilului.

După consultări prealabile cu specialiștii, au fost construite podețe și șanțuri de pământ, astfel încât evităm acumularea apei de la ploi și topirea zăpezilor și, implicit, evităm inundarea drumului.

După cum bine știți, siguranța și viața oamenilor nu se negociază, astfel că pe acest segment de drum au fost montați și parapeți de protecție; am instalat, de asemenea, table indicatoare și au fost trasate marcaje rutiere, pe toată suprafața carosabilă.

Mai mult de jumătate dintre aceste lucrări, pe o distanță de 4,7 kilometri, au fost efectuate în 2018, cu sprijinul Consiliului Județean Călărași Tot cu sprijinul CJ, anul acesta, am reușit să plombăm 193 de kilometri de drum județean și să trasăm marcaje rutiere pe aproximativ 200 de kilometri de drum. Am nivelat și pietruit 78 de kilometri de drum și am reprofilat alți 33 de kilometri.” Potrivit SC Drumuri și Poduri, în această perioadă, se mai lucrează la modernizarea DJ 305 Valea Presnei – Gurbănești, DJ 305 – Fântâna Doamnei, DJ 310 – Mănăstirea Radu Negru. Lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ trei săptămâni, conform estimărilor societății.