Tema declaraţiei politice: Rezoluția privind statul de drept și Raportul pe MCV – două nedreptăți comise împotriva României

Stimați colegi,

Ziua de marți, 13 noiembrie, a fost o zi neagră pentru România. Cele două documente care au fost prezentate în plenul Parlamentului European și care afectează imaginea și credibilitatea țării noastre pe plan extern, Rezoluția privind statul de drept și Raportul MCV, reprezintă tot atâtea nedreptăți comise României la cel mai înalt nivel european. „Rezoluția privind statul de drept” a fost, într-o anumită măsură, prefațată de declarațiile unor înalți oficiali europeni care au condamnat verbal România înainte chiar de a asculta discursul pe care premierul Viorica Dăncilă l-a avut luna trecută, în cadrul unei prestații excelente, în plenul Parlamentului European. Din acest punct de vedere, retrospectiv privind, realizăm acum că, indiferent de modul în care am fi argumentat sau am fi demonstrat inexactitatea acuzațiilor care ni s-au adus, nu am fi avut nicio șansă de a câștiga acest război politic. Conținutul rezoluției, așa cum a fost prezentat și votat ieri de către eurodeputați, nu mai reprezenta o noutate, și aceasta nu pentru că apăruse „pe surse” cu câteva zile înainte, ci pentru că acum este extrem de clar faptul că admonestarea României pentru o presupusă vină nu reprezintă altceva decât mijlocul prin care se încearcă de către un anumit spectru politic câștigarea simpatiei electoratului în perspectiva alegerilor europene de anul viitor. Tot ieri a fost prezentat și ultimul raport MCV, un raport care se înscrie în lunga listă de rapoarte pe Mecanismul de Cooperare și Verificare, având un tipar asemănător și care nu ne este deloc străin: României i se spune mereu că a făcut progrese, dar că mai are anumite puncte de îndeplinit. Odată îndeplinite aceste puncte, în speranța că MCV-ul va fi ridicat, România se confruntă mereu cu alte rapoarte în care îi sunt trasate alte sarcini și care face din MCV un mecanism de control și nu de cooperare. Situația este identică și în cazul raportului de ieri: acesta menționează faptul că România a făcut unele progrese, dar îi sunt trasate alte 8 sarcini suplimentare, cu promisiunea că, odată îndeplinite, mecanismul va fi ridicat.

Stimați colegi,

Așa cum știm cu toții, calculele electorale sunt simple la vârful Uniunii Europene, acolo unde PPE, Partidul Popularilor Europeni, cel mai mare grup politic al Uniunii, și-a început deja campania electorală pentru alegerile europene din prima jumătate a anului viitor. Este mult mai eficient să lovești într-o țară a cărei guvernare este de stânga pentru a-ți asigura voturile necesare, decât să aduci argumente pertinente în ceea ce privește modalitatea în care politica de dreapta ar asigura, la nivelul Uniunii, beneficiile dorite de către toți cetățenii europeni în perioada următorului ciclu electoral. Popularii europeni se pregătesc și pentru a oferi Uniunii viitorul președinte al Comisiei Europene, iar această miză se dovedește a fi, pentru ei, mult mai importantă decât România. Din păcate, țara noastră este folosită ca țintă în jocurile politice ale europenilor, iar acest lucru este revoltător pentru noi, românii, dar este extrem de eficient din punct de vedere electoral pentru popularii europeni. Astfel, în An Centenar, la 100 de ani de la Marea Unire, România este nevoită să îndure acuzațiile care i se aduc pe nedrept de către oficialii europeni. Cu o lună și jumătate înainte de preluarea de către țara noastră a mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene, România este pusă în situația de a da răspunsuri și de a explica acțiuni pe care le-a luat în conformitate cu legile naționale și cu principiile și valorile europene. Dacă pentru noi, politicienii, este mai ușor să înțelegem anumite acțiuni care au fost gândite din motive politice, nu atât de ușor îi este poporului român să înțeleagă toate aceste calcule electorale și faptul că singurul motiv pentru care România este în acest moment atacată politic este că popularii europeni au înțeles că, atacând țara noastră în plenul Parlamentului European, vor obține un câștig electoral în perspectiva alegerilor de anul viitor. Privind lucrurile astfel, putem spune că ceea ce s-a întâmplat României este total nedrept, cu atât mai mult cu cât sesizarea oficialilor europeni în legătură cu oportunitatea de a ataca politic România a venit de la politicieni români trimiși la Bruxelles să apere interesele țării noastre. Putem lua evenimentele de ieri drept o lecție politică dureroasă, dar totuși o lecție, din care să învățăm că în politica la nivel înalt european nu contează nici argumentele, nici relațiile interpersonale, nici faptele în sine, ci totul se reduce la un calcul electoral în perspectiva imediată sau îndepărtată a unor viitoare alegeri. În România se respectă și se va respecta statul de drept, iar poporul român va rămâne atașat cu siguranță valorilor europene, deși într-o proporție mult mai mică, în special după ziua de ieri. Astfel de acțiuni politice îndreptate împotriva României nu vor realiza altceva decât să crească euroscepticismul la nivelul electoratului, un fenomen care va avea cu siguranță efecte pe termen lung.

Senator PSD de Călărași,

Roxana Paţurcă