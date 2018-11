Miercuri, 14 noiembrie, la Secţia Etnografie şi Folclor a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, s-a desfăşurat un cerc pedagogic cu tema „Educaţia copilului preşcolar în spiritul valorilor naţionale”. Organizatorii au ales această temă pentru că suntem în an centenar şi pentru că şi-au dorit, mai mult ca niciodată, să ajungă la valorile naţionale şi să le promoveze în rândul copiilor preşcolari, pentru ca ei să ducă mai departe zestrea preţioasă a românilor.

O activitate deosebită a avut loc zilele trecute la Secţia Etnografie şi Folclor a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi. Astfel, şi anume un cerc pedagogic cu tema „Educaţia copilului preşcolar în spiritul valorilor naţionale”. Coordonatoarea acestui eveniment a fost profesoara Georgica Olteanu – inspector de educaţie timpurie, responsabila de centrul metodic a fost profesoara Vasilica Duţu, iar responsabilele grupei metodice au fost profesoara Viorica Dinu şi educatoarea Nela Filip. În cadrul cercului pedagogic, cei prezenţi au vizionat un film în care copiii de la Grădiniţa cu Program Normal nr. 7, însoţiţi de profesoara Angela Sesovici, au mers la un centru de olărit, unde au învăţat lucruri interesante despre această activitate tradiţională, ce încă se mai practică în unele zone ale ţării. După vizionarea filmuleţului, au urmat ateliere de lucru, unde doamnele educatoare, „înarmate” cu pricepere şi răbdare, au arătat că ştiu să coasă pe etamină, să croşeteze mileuri, să tricoteze, să frământe pâine, dar şi să fredoneze cântece tradiţionale româneşti. Un plus valoare la acest eveniment a fost şi prezenţa a trei doamne de vârsta a treia, din satul Unirea, care le-au vorbit participanţilor despre tradiţiile populare din zona noastră, le-au învăţat să toarcă lâna. De asemenea, acestea au depănat cu emoţie amintiri din vremea tinereţii lor. „În cadrul activităţii de astăzi (n.r. – miercuri, 14 noiembrie) a fost prezentat un film despre vizita preşcolarilor în satul Piscu, la Şcoala de olărit. Copiii au mers acolo însoţiţi de educatoare şi părinţi, fiind o lecţie nu doar pentru cei mici, ci şi pentru părinţii lor. Acolo, copiii au învăţat ceea ce înseamnă lutul, cum se modelează acesta şi cum se transformă în obiecte pentru prepararea hranei, de servirea hranei şi ornamentale. Filmul a fost realizat şi de către educatoarea ce i-a însoţit pe copii, profesoara Angela Sesovici, căreia îi mulţumesc pentru tradiţia valoaroasă pe care a vrut s-o pună în valoare şi pentru lecţia de istorie şi tradiţie populară pe care le-a transmis-o şi părinţilor. Am dorit să ieşim din spaţiul grădiniţei tocmai pentru a pune în valoare tradiţiile. Alături de noi, la această activitate am invitat de la mine din sat pe mama mea, pe mătuşa mea, dar şi pe o prietenă de-a lor, care toată tinereţea şi toată viaţa lor s-au ocupat cu munca câmpului, cu creşterea copiilor, cu îngrijirea casei. Iarna, se strângeau la ţesut, la tors, la împletit, la cusut, la spus poveşti şi planuri pentru ceea ce urma să fie. Ele fiind o resursă care ne-a putut povesti şi demonstra cum se toarce lâna, ce faci cu ea mai departe, cum o faci bobine pentru ţesut, ce înseamnă război şi toate accesoriile lui, dar şi arta de a ţese. Doamnele care au participat la activitate au vrut să reînvie tradiţiile naţionale şi să le aducă din mai multe părţi ale judeţului. Eu sper că activitatea de astăzi, de punere în valoare a tradiţiilor româneşti, a valorilor naţionale, adusă către copii şi chiar către noi, este un plus în zestrea noastră de educatoare, este un plus în educaţia copilului. Anul centenar ne-a facilitat poate mai mult ca niciodată să aducem la lumină această zestre pe care o ţinem undeva, păstrată şi adusă din timp pentru a o transmite copiilor noştri”, ne-a mărturisit profesoara Georgica Olteanu, coordonatorul cercului pedagogic şi inspector pentru educaţie timpurie.