Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” din Călăraşi a organizat, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi al Muzeului Municipal, lansarea cărţii „Naționalismul și Europa națiunilor”, a generalului Mircea Chelaru.

Evenimentul a fost găzduit de Muzeul Municipal Călăraşi. În sală au fost prezenţi directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Sorin Danciu, profesor doctor Constantin Tudor, autorul cărţii, Mircea Chelaru, directorul Editurii Uranus, Dumitru Ioncică, reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” din Călăraşi şi ai muzeului, elevi şi iubitori ai culturii.

Tudor: „În faţă aveţi chiar un joc de rebus pe care vă rog să îl descifraţi cu ochii minţii, şi în acelaşi timp cu multă înţelepciune, pentru că există şi o soluţie”

Istoricul, profesor doctor Constantin Tudor, a declarat: „Sunt convins că dumneavoastră îl cunoaşteţi cel puţin din ultimii 28 – 29 de ani pe generalul Mircea Chelaru. Ca profesor spun că este o carte bine făcută pentru elevii şi studenţii mei. Se explică cât se poate de bine noţiunile de naţiune, şcolile care definesc naţiunea, mergem la naţionalism, facem o incursiune istorică foarte subtilă, nişte comparaţii, nişte citate deosebite şi trecem la ceea ce se numeşte provocare, provocarea care până la urmă ne duce la cel puţin formularea unor întrebări pentru cetăţenii României europene de astăzi, dar nu numai. Ce este construcţia europeană, care este viitorul ei într-o abordare cu două viteze, cu trei viteze, cu şapte viteze, cu frână, fără frână. Se readuce pe tapet un concept pe care eu personal chiar l-am combătut în urmă cu câteva zile pe internet, într-o discuţie cu un fost ziarist călărăşean. Nu am fost de acord şi nu voi fi de acord niciodată cu conceptul de suveranitate limitată, pentru că acest concept aparţine poporului. Câtă vreme există popoare în Europa, nu se poate pune problema de suveranitate limitată. De altfel, puţini se uită în Tratatul Uniunii, unde se vorbeşte cu totul şi cu totul în alţi termeni de această alianţă economică şi apoi politică. Se doreşte până la urmă accentuarea pe latura politică. Pe urmă, sunt câteva extrase de la doi autori pe care îi găsiţi în carte şi câteva titluri care te fac să te gândeşti încă o dată, ce se va întâmpla cu Europa. În faţă aveţi chiar un joc de rebus pe care vă rog să îl descifraţi cu ochii minţii, şi în acelaşi timp cu multă înţelepciune, pentru că există şi o soluţie. Îl felicit pe domnul general Chelaru şi vă invit să citiţi această carte şi veţi găsi foarte multe înţelesuri aici”.

Dumitru Ioncică, directorul Editurii Uranus: „Cartea g eneralului este una despre Uniunea Europeană, despre starea actuală şi despre tendinţele pe care le manifestă această uniune politică din care noi facem parte de 11 ani”

Directorul Editurii Uranus, Dumitru Ioncică, a afirmat următoarele: „Cartea generalului Chelaru a fost publicată în colecţia inedită a Editurii Uranus. Este o colecţie care încearcă să demonstreze şi reuşeşte prin cele publicate şi cele care vor fi publicate, străvechimea neamului românesc şi străvechimea limbii române. Limba şi neamul românesc nu sunt tinere aşa cum susţine Academia Română, nu sunt de o mie de ani, asta este o mare eroare istorică care se face, sunt vechi de câteva mii de ani. Cartea generalului este una despre Uniunea Europeană, despre starea actuală şi despre tendinţele pe care le manifestă această uniune politică din care noi facem parte de 11 ani. Uniunea Europeană este o uniune născută, are o origine mixtă. Nu este o uniune politică pur şi simplu, este o uniune politică născută dintr-o uniune comercială, dintr-o corporaţie comercială. Domnul general face un excurs extraordinar de bine pus la punct, asupra conceptului salvator al uniunii, naţionalismul, acest concept considerat fiind singurul concept curat şi născător de virtuţi care a fost distilat timp de 200 de ani de către omenire. Este un concept verificat, care la ora actuală prin politici greşite ale UE este confundat cu rasismul, cu xenofobia, cu alte prostii. Toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare în Uniunea Europeană. Stând comerciantul în mijlocul proceului de decizie, e limpede că dă naştere în primul rând la corupţie. Cartea are un subtitlu despre patologia civilizaţiei europene. Această patologie este bine descrisă. Europa se vrea a fi una a regiunilor, a subregiunilor, a supraregiunilor, dar în niciun caz o Europă a naţiunilor. Consecinţa acestui mod de gândire este că se iau pe cont propriu iniţiative care pur şi simplu subminează viitorul Europei”.

Chelaru: „Cartea nu este expresia unei fotografii la zi, ea este riposta, într-o formă sau alta, a degradării lumii în care trăim”

Generalul Mircea Chelaru, autorul volumului „Naționalismul și Europa națiunilor”, a menţionat: „A rosti numele de naţiune română nu se face pentru că a gândit-o cineva, ci pentru a readuce în memoria imediată genul proxim, substanţă şi diferenţa specifică, valoarea. Am vreo cinci pagini în care pot să fac călătorie în conţinutul cărţii, să explic cartea. Nu fac aşa ceva. Am să vă vorbesc despre ceea ce nu scrie în carte şi de ce, care este raţiunea pentru care am scris cartea aceasta. Cartea nu este expresia unei fotografii la zi, ea este riposta într-o formă sau alta a degradării lumii în care trăim. Lumea în care trăim şi în care intră copiii noştri nu mai este o lume a omeniei, nu mai este lumea omului cumsecade, a bunătăţii, a altruismului, a artelor frumoase, atingătoare de suflet, este o lume a urei, a alergării pentru a avea cât mai mult chiar cu preţul să îl ai pe cel de lângă tine dezbrăcat, flămând, fără adăpost, în mizerie, o lume a disoluţiei, a îndepărtării omului de om. Asta e toată Europa. Nu simţiţi viforul, crivăţul, răceala, că uităm să mai batem la uşa celuilalt? Înainte, poate chiar în sărăcie, eram mai apropiaţi. Asta face parte din integrarea exstenţei în valorile omeniei. Cuvântul omenie şi cuvântul cumsecade sunt intraductibile în alte limbi. Am studiat şi cartea este scrisă pe parcursul a zece ani. Aceşti zece ani au însemnat studiul a 200 de ani de concepte asupra a ceea ce însemna naţiune, organizarea naţiunilor, reprzentanţii celor mai înălţătoare idei despre naţiune, de la discursurile lui Napoleon Bonaparte cu privire la ce înseamnă Europa, până la devierile cumplite ale conceptului de naţiune, naţionalism, ale unui englez, Chamberlain, care a introdus în naţionalism naţiunea de rasă ce a stat la baza rasismului, nazismului. 200 de ani concentraţi într-o singură pagină, 200 de ani în care compar cu ce este ţara mea. Şi toată construcţia aceasta, dragii mei, este făcută doar pentru a găsi soluţia, astfel încât prin ceea ce ştiu, pot şi fac, să protejeze neamul meu, naţiunea română, oriunde s-ar afla. Pentru că 90% din naţiunea română se găseşte în aceeaşi teritorialitate a unui stat naţional şi suntem în anul în care noi vrem să sărbătorim apoteotic 100 de ani de stat naţional. Statul naţional român s-a făcut simultan cu unirea românilor, a naţiunii române sub aceeaşi administraţie”.

Editura Uranus a donat Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” din Călăraşi cinci cărţi. Este vorba despre: „Naţionalismul şi Europa naţiunilor”, de Mircea Chelaru; „Limba română – naşterea şi falsurile istorice. Taina formării cuvintelor. Recuperarea originilor reale”, de Lucian G. Costi; „Cărţile geţilor”, de Nicolo Zeno; „Getica”, de Iordanes; „Argumente pentru rescrierea istoriei europene. Despre istoria şi arhitectura geto-goţilor” , de Carlo Troya.