Între rata mortalității infantile ridicată, capitol la care țara noastră ocupă în continuare primul loc în Uniunea Europeană și dotarea precară a maternităților este o relație cauzală directă. Este motivul pentru care Organizaţia Salvați Copiii și-a asumat programul complex de dotare a maternităților din România. În anul 2017, în Maternitatea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași au fost înregistrate 597 de nașteri, dintre care 31 au fost premature, iar în anul 2018, 608 copii s-au născut aici, dintre care 26 au fost prematuri.

Salvați Copiii România a dotat secțiile de neonatologie și obstetrică-ginecologie ale Spitalului Județean de Urgență Călărași cu aparatură modernă, ce constă într-un incubator, două cardiotocografe (unul antepartum și unul intrapartum) și un ecograf performant, în valoare totală de 37.700 de euro. Este cea de-a cincea dotare pe care Organizația Salvați Copiii o efectuează în județul Călărași, iar valoarea totală a echipamentelor donate se ridică la suma de 152.700 de de euro. Această dotare are loc în al șaptelea an al campaniei de reducere a mortalității infantile, în care Salvați Copiii dotează cu 122 de echipamente medicale 37 de maternități. Astfel, până la sfârșitul anului 2018, bilanțul programului va cuprinde 88 de maternități dotate cu 515 echipamente, pentru salvarea a 42.000 de prematuri. „Când Salvați Copiii România a demarat acest program de reducere a mortalității infantile, proporțiile ne erau practic necunoscute. Pe teren, în comunități, de la mame și de la medici am reușit să obținem tabloul complet și nu vă ascund că e vorba despre o adevărată criză în sănătate. Mor copii prematuri pentru că maternitățile nu sunt dotate cu aparatură medicală perfomantă. Acești prematuri supraviețuiesc, atunci când maternitatea are la dispoziție incubatoare moderne, de exemplu”, a explicat președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu. Organizația Salvați Copiii derulează programul de combatere a mortalității infantile de șapte ani, timp în care a ajuns să doneze aparatură performantă în multe maternități. Efortul trebuie să continue, pentru că, de cele mai multe ori, de un incubator sau de un aparat de suport respirator depinde viața celor născuți prea devreme într-un sistem medical vulnerabilizat. „Eforturile de reducere a mortalității infantile ale Salvați Copiii au demarat în 2010. De atunci am reușit să construim o comunitate de sprijin, fără de care cauza prematurilor ar fi una pierdută. Este o lecție pe care copiii prematuri ne-au predat-o tuturor, aceea a solidarității”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași a donat 3.500 de euro pentru achiziţionarea acestei aparaturi

Ultimul proiect național guvernamental de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală datează de mai bine de zece ani, din 2007, vreme în care unele aparate sunt deja defecte și nu mai pot fi folosite. „Ca în fiecare an, Organizația Salvați Copiii ne este alături în munca noastră de a asigura un start bun în viață micilor noștri pacienți. Aparatura primită prin donație anul acesta este formată, printre altele, dintr-un incubator performant necesar susținerii funcției respiratorii a nou-născuților cu probleme la naștere. Este bine cunoscut faptul că prematuritatea reprezintă principalul factor de mortalitate perinatală, peste tot în lume, iar numărul nașterilor premature este în continuă creștere. În anul 2018, din 608 nașteri, 26 au fost premature și au necesitat suport avansat de menținere a funcțiilor vitale. Fără aparatură performantă nu am fi reușit să avem copii sănătoși și mămici fericite”, a afirmat dr. Carmen Ștefan, șeful secției Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași. „Considerăm o datorie civică atât față de angajații noștri, cât și față de consumatorii și clienții noștri, ca o parte din veniturile companiei Fox, al doilea producător național de mezeluri, să le direcționăm către comunitate. Ne bucurăm că am putut susține achiziționarea ecografului de la Călărași. Nașterea unui copil este o minune. Dar, uneori, este nevoie de supraviețuire. Pentru punerea ei în operă, acești oameni, medici și asistente, au nevoie și de aparatură modernă”, a menţionat Sorin Ichim, directorul de marketing al companiei Fox Mezeluri România, care a sponsorizat donația cu 19.040 de euro. Pentru achiziționarea aparatelor aduse la Spitalul Județean de Urgență Călărași alte sume au fost donate de: Dorna – 6.900 de euro, Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași – 3.500 de euro și alte fonduri Salvați Copiii. Amalia Năstase, ambasador al campaniei, a subliniat importanța responsabilității sociale și a implicării companiilor în reducerea mortalității infantile în România. „Organizaţia Salvați Copiii intervine concret și consistent, iar noi putem ajuta la rândul nostru utilizând mecanismul de redirecționare a 20% din impozitul pe profit pe care companiile îl au la îndemână. Acesta reprezintă un real ajutor pentru continuarea campaniei de dotare a maternităților cu aparatură vitală de ultimă generație necesară pentru salvarea vieților celor mici”, a spus Amalia Năstase. Companiile pot sponsoriza Organizația Salvați Copiii, potrivit Codului Fiscal, astfel: societățile Comerciale plătitoare de impozit pe profit vor scădea sumele aferente din impozitul pe profitul datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat; microîntreprinderile vor scădea sumele aferente din impozitul pe venit datorat până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial. Contractul de sponsorizare se poate descărca de pe site-ul Salvați Copiii: https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/companii/directioneaza-20-din-impozitul-pe-profit.