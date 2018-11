Simona Halep a fost prezentă la Călăraşi pentru a primi titlul de cetăţean de onoare al municipiului. Pe un viscol năpraznic, miercuri, 28 noiembrie, marea campioană a României la tenis, a făcut eforturi şi a ajuns la timp pentru a participa la ceremonia de decernare a tilului de cetăţean de onoare. Numărul unu WTA la tenis feminin era aşteptat în sala Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi de sute de călărăşeni.

Primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a convocat o ședință extraordinară a Consiliului Local Călărași, joi, 22 noiembrie, de la ora 16:30, în care a fost propusă conferirea titlului de cetățean de onoare Simonei Halep, numărul 1 mondial al tenisului feminin, câștigătoarea titlului de Grand Slam de la Roland Garros în 2018 și idolul unei generații.

În parteneriat cu Filiala Călărași a Comunităţii Aromâne din România, Primăria Municipiului Călărași a transmis o invitaţie marii campioane pentru a participa la evenimentul din Călăraşi, special organizat în onoarea ei. Programul evenimentului a cuprins o vizită în biroul primarului Daniel Ștefan Drăgulin, urmată de prezența Simonei Halep în sala de spectacole „Barbu Știrbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie la un program artistic oferit de comunitatea aromână, de înmânarea titlului de cetățean de onoare, declarații de presă și de o sesiune de autografe.

Titlul de cetăţean de onoare a fost înmânat de primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin.

„Bine ai venit la Călăraşi! Astăzi este o zi frumoasă pentru că a venit Simona la noi. A demonstrat că, deşi afară este viscol, caracterul ei puternic a făcut-o să fie astăzi aici cu noi. Îţi mulţumim. De ce Simona Halep? Pentru că este româncă. De ce Simona Halep? Pentru că România duce lipsă de modele. Este un model de muncă, ambiţie, perseverenţă, ambiţie, efort. Toate acestea se întruchipează în acest bulgăre de aur pe care România îl are şi care se numeşte Simona Halep. Suntem o comunitate mică, în jur de 68.000 de locuitori, care sunt convins că o urmăresc pe Simona. De ce Simona Halep? Pentru că este a noastră şi, deşi nu are buletin de Călăraşi, am adoptat-o, şi mă onorează faptul că sunt contemporan cu ea”, a declarat primarul Drăgulin.

Pe pagina sa de socializare, primarul Drăgulin a postat următorul mesaj: „28 noiembrie a fost o zi importantă pentru mine și pentru comunitatea pe care o reprezint. A fost ziua în care Simona Halep, nr. 1 WTA, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Călărași. După ce am avut plăcerea, de-a lungul timpului, de a primi vizite importante ale Ambasadorului SUA, Ambasadorului Republicii Populare Chineze și Ambasadorul Rusiei, astăzi am primit vizită celui mai important ambasador al României, în acest moment, Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Pentru mine și, cu siguranță, nu doar pentru mine, Simona Halep este un exemplu de urmat pentru tânăra generație având în vedere munca și dăruirea depuse pentru rezultatele de excepție obținute. Cu siguranță, Simona Halep este demnă de a fi numită Cetățean de Onoare al României, iar Călăraşiul a avut onoarea de a-i oferi această distincție ca recunoaștere a meritelor sale. Într-un astfel de moment trebuie să vedem dincolo de distincții și titluri, trebuie să ne bucurăm că tânăra generație are un idol în persoana unui reprezentant real, viu și prezent. Ziua de astăzi este un moment în care, încet, încet, Călărașiul se așează pe harta României ca municipiu în care se fac lucruri, pas cu pas, pentru ca cetățenii acestui oraș să se simtă și mai apropiați de casă”.

Simona Halep a declarat în faţa călărăşenilor prezenţi la eveniment: „Vă mulţumesc că aţi venit astăzi aici şi vă mulţumesc pentru primirea călduroasă. Vă mulţumesc pentru acest titlu. Vă mulţumesc pentru această zi frumoasă chiar dacă afară ninge foarte tare. Mulţumesc tuturor celor care au considerat că merit acest titlu şi familiei care a venit de la Constanţa special pentru acest eveniment. Mă simt onorată să mă aflu aici. Sunt foarte apropiată de familia mea şi sunt mândră că am origini aromâne”.