Centrul de Asistență Socială Ciocăneşti a marcat luni, 3 decembrie, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, sub egida Centenarului. Astfel, la sediul acestui centru a fost organizat un eveniment deosebit, care a reuşit să ajungă la inimile persoanelor instituţionalizate aici şi să le bucure sufletele.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi este marcată în fiecare an la 3 decembrie, cu scopul de a promova şi implementa programele destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru aceste categorii sociale defavorizate. Marcarea zilei are ca obiectiv promovarea unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate. Această zi a fost marcată şi de Centrul de Asistență Socială Ciocăneşti, care a organizat un eveniment deosebit, desfăşurat sub egida Centenarului. Persoanele instituţionalizate în acest centru au purtat tradiţionalele ii, au recitat poezii patriotice şi au citit câteva fragmente despre Marea Unire. Totodată, angajaţii Centrului de Asistență Socială Ciocăneşti, coordonaţi de şefa instituţiei, Cornelia Cristina Toma, au pregătit şi o masă îmbelşugată cu bucate tradiţionale. Printre specialităţile tradiţionale româneşti, realizate după reţete strămoşeşti, pe masă se regăseau gutui, nuci, plăcinte, cornuleţe, pâine, colaci, dovleac copt, pui la cuptor, cârnaţi şi alte preparate din carne de porc, vin, ţuică, precum şi alte preparate gătite cu măiestrie. În deschiderea evenimentului, fanfara de copii din comuna Ciocăneşti, dirijată de Mitel Şerban, a realizat un frumos program artistic. Copiii au fost însoţiţi de către directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ciocăneşti, prof. Dan Melente. „Astăzi am fost prezenţi la evenimentul creat de Centrul de Asistență Socială Ciocăneşti, cu un program artistic prezentat de fanfara de copii din Ciocăneşti și de Adriana Ciurea, solista Ansamblului Folcloric ‘Macii Bărăganului’, format din elevi ai şcolii noastre! Ne-a făcut o deosebită plăcere să îi cunoaștem pe acești oameni deosebiți instituționalizați în acest centru și să-i bucurăm, atât cât am putut noi”, a menţionat profesorul Dan Melente, directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ciocăneşti. De asemenea, alături de persoanele instituţionalizate, la eveniment au fost: şefa Centrului de Asistență Socială Ciocăneşti, Cornelia Cristina Toma, directoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraşi, Lavinia Grosu, reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi, primarul şi viceprimarul comunei Ciocăneşti, Petre Pavel şi Gabriel Pîrvan, precum şi angajaţi din cadrul centrului. „Ne bucurăm pentru că am reuşit şi în acest an să marcăm Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, printr-un eveniment care, sperăm, că a ajuns în sufletele beneficiarilor noştri. Este o mare bucurie şi pentru noi, angajaţii, să-i vedem pe ei fericiţi şi de aceea ne dăm silinţa ca fiecare spectacol pe care-l organizăm să-i încânte şi să-i facă să uite de boli şi de dorul de cei dragi. Pentru că am desfăşurat acest eveniment sub egida Centenarului, am ales să pregătim o masă cu bucate tradiţionale, pe care angajatele noastre le-au pregătit cu multă pricepere şi răbdare. Mulţumim tuturor invitaţilor noştri pentru că au fost şi de această dată alături de noi şi îi aşteptăm cu mare drag şi la alte activităţi pe care le vom organiza în viitor”, a precizat şefa Centrului de Asistență Socială Ciocăneşti, Cornelia Cristina Toma. La finalul evenimentului, apariţia tortului i-a bucurat şi mai mult pe beneficiari.