Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Călăraşi duce mai departe povestea proiectului „Dăruind… vei dobândi”. Timp de 15 ani, de când a fost implementat proiectul, cu prilejul sărbătorii Sfântului Nicolae, elevii din cadrul acestei unităţi de învăţământ au oferit daruri copiilor din familiile defavorizate din comuna Săruleşti. Anul acesta este rândul unor copilaşi din familii necăjite din cadrul Parohiei Ulmu, care vor primi daruri din partea liceenilor.

Elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi duc mai departe povestea unui proiect început în urmă cu 15 ani, cu ajutorul căruia au reuşit de fiecare dată să aducă un strop de fericire pe chipul copiilor din Săruleşti. Astfel, în fiecare an, de Moş Nicolae, liceenii, împreună cu profesorii, le ofereau copiilor daruri şi multă dragoste din sufletele lor frumoase şi generoase. Anul acesta este rândul unor copilaşi din familii necăjite din Parohia Ulmu, acolo unde liceenii vor merge duminică, 9 decembrie, cu sufletul şi cu mâinile încărcate cu darurile strânse de ei. În ajun de Moş Nicolae, elevii implicaţi în acest proiect au adus darurile ce vor merge la copiii din Ulmu, iar cadrele didactice au „depănat” povestea minunată a proiectului, ce dăinuie de 15 ani în acest liceu. Mai mult decât atât, un grup de elevi, coordonaţi de profesoara Mădălina Niculescu, a făcut ca participanţii la activitate să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă prin colindele pe care le-a cântat. Totodată, la această activitate a fost prezent şi directorul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, profesor Gheorghe Stoian.

„Se spune că omul trebuie să fie asemenea unei plante, să aibă rădăcini bine înfipte într-un loc. Pentru a întregi portretul unui om adevărat, trebuie să vorbim mai ales despre de acele fire nevăzute, care ne leagă atât de pământ, cât şi de cer şi mai ales, ne leagă unii cu alţii. Din aceste fire nevăzute, ţesem noi o poveste de 15 ani. Este al cincisprezecelea an în care se desfăşoară proiectul ‘Dăruind… vei dobândi’, în jurul căruia sunt oameni care au avut curajul de a deschide acest drum, de a face primii paşi. Trebuie să recunoaştem meritul doamnelor profesoare Maria Deculescu şi Mari Elena Belciu. Alături de dumnealor am venit rând pe rând toţi colegii care suntem astăzi implicaţi, doamnele profesoare Viorica Marin, Mădălina Niculescu, Liliana Dăscăliţa, subsemnata şi mulţi alţi colegi de-a lungul timpului. Cel mai frumos lucru din acest proiect este că se schimbă anual ochişorii frumoşi care de ajută şi mânuţele care oferă. De 15 ani, copiii vin alături de noi, sunt generaţii, sunt copiii aceia frumoşi care cresc sub ochii noştri şi prin grija noastră şi care învaţă în aceste momente, cea mai importantă lecţie pe care o poţi primi ca om, şi anume aceea a generozităţii. Cadoul cel mai frumos pe care-l putem face de sărbători este acesta pe care-l daţi voi astăzi. Lecţia vieţii este că nu trebuie să fii bogat ca să fii generos. Este suficient să vrei să dai din puţinul tău. Să nu uitaţi că întotdeauna există copii care au mai puţin decât voi şi care adorm uneori flămânzi şi care-l aşteaptă pe Moş Crăciun, care vine mai târziu sau nu vine deloc. Vă mulţumim mult pentru efortul pe care-l faceţi astăzi şi cu atât mai preţios cu cât vine din inimile voastre. Participarea vostră la acţiune a fost întotdeauna un impuls care vine dinspre voi şi nu nepărat dinspre noi. Când veţi ajunge mai departe în viaţa voastră să duceţi cu voi lecţia de astăzi, aceea a răbdării şi a generozităţii cu celălalt”, a mărturisit profesoara Magdalena Ştefan.

„În numele copiilor din Parohia Ulmu, lipsiţi de ceea ce avem noi astăzi, mulţumesc doamnelor profesoare, care coordonează în fiecare an acest proiect. De asemenea, mulţumesc tuturor copiilor din diferite generaţii, care în cadrul acestui proiect, şi-au îndreptat în mod concret atenţia şi iubirea către cei defavorizaţi. Moş Nicolae aduce binele, aduce frumosul şi milostivirea , iar voi sunteţi uneltele, sunteţi cei darnici după chipului Sfântului darnic, care aduce bucurie şi binecuvântare asupra celor ce sunt poate mai puţini favorizaţi în această lume. Şi în anii trecuţi, grupuri de copii s-au mobilizat şi, îndrumaţi de doamnele profesoare au desfăşurat diferite acţiuni caritabile. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească jertfa , osteneala, să vă binecuvânteze şi să vă înmulţească darurile cele bogate”, a precizat preotul Laurenţiu Nicolescu.

„Eu trăiesc clipe de emoţie pentru că după 15 ani suntem iarăşi împreună şi reuşim, din puţinul nostru, să-i bucurăm pe cei mai puţin ajutaţi de soartă. Eu vă mulţumesc şi îmi doresc ani mulţi înainte ca să aud că la Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’ se fac lucruri minunate”, a menţionat profesoara Maria Deculescu.