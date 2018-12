Muzeul Dunării de Jos Călărași expune lada de zestre, până la data de 31 decembrie 2018, în cadrul proiectului „Exponatul lunii”.

„Având în vedere faptul că luna decembrie a debutat cu sărbătorirea a o sută de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, ne-am decis ca în proiectul ‘Exponatul lunii’ să aducem în prim plan una din lăzile de zestre inventariate în patrimoniul muzeal, întrucât această piesă îi prezintă într-o fotografie pe regele Ferdinand și pe regina Maria. Această piesă a fost achiziționată de la Rucăreanu Maria din Călărași, în anul 1991. Datează din secolul al XX-lea și a fost confecționată din lemn prin tăiere, cioplire și pictare. Central are o încuietoare metalică, iar pe cele două laturi mânere realizate tot din fier. La data intrării în patrimoniul muzeal, lada de zestre avea o stare de conservare foarte bună, dimensiunile acesteia fiind: lungime de 90 de centimetri; lăţime de 42 de centimetri şi o înălţime de 48 de centimetri. În trecut se aprecia că fiecare model pictat pe lada de zestre simboliza ceva. Astfel, liniile, fie ele drepte sau curbe, prezente și în cadrul modelului acestei lăzi de zestre, sunt un simbol al continuității și prosperității. Totodată, poate fi observată și simetria existentă la nivelul modelului geometric, precum și echilibrul perfect la nivelul cromaticii folosite. Ca utilitate, în lăzile de zestre erau depozitate diferite obiecte țesute: de la ștergare ornamentale, la macate sau preșuri din coade, obiecte care aveau menirea să împodobească noua locuință a fetei proaspăt căsătorite. Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii, lăzile de zestre au menirea să ne poarte într-o altă lume, trezindu-ne amintiri legate de întâmplări de demult sau de oameni care nu mai sunt. Tot așa și lada noastră face trimitere la vremuri demult apuse, amintindu-ne de regina Maria, născută prințesă britanică ce, după căsătoria cu prințul Ferdinand al României la sfârșitul anului 1892, a luptat pentru Marea Unire și pentru crearea României Mari. De observat este faptul că ‘zestrea’ face trimitere la o avere dată din generație în generație, la moștenire, iar noi fără regina Maria probabil că nu am fi trăit într-o Românie așa cum o știm azi”, transmite Muzeul Dunării de Jos.

Piesa va fi expusă pe tot parcursul lunii decembrie, la Secția Etnografie a muzeului și va putea fi admirată de către cei interesați în fiecare zi, între orele 09:00 şi 16:00.