În urma concursului de selecție pentru participarea la competiția First Tech Challenge, echipa de robotică a Colegiului Național „Barbu Știrbei” Călărași, Danube Robotics, se află printre câștigătorii unui grant de 5.000 de euro oferit de Asociația Nație prin Educație. Grantul constă într-un kit de robotică, o imprimantă 3D, trusă de scule și elemente necesare construirii unui teren de concurs.

Asociația Nație prin Educație activează în domeniul educației STEM (Știintă, Tehnlogie, Inginerie, Matematică), care are ca scop să creeze o legătură puternică între liceele şi universitățile cu profil STEM și mediul de afaceri din România. Echipa Colegiului Naţional „Barbu Știrbei” Călărași, RO111-Danube Robotics, este constituită din 15 elevi de la clasele IX-XII, coordonați de profesorii de informatică şi fizică din liceu.

Elevii proiectează, construiesc și programează robotul și participă la competiția First Tech Challenge România, unde sunt înscrise 145 de echipe din 77 de orașe din România.

Conceptul proiectului FIRST Tech Challenge presupune mai mult decât construirea unui robot. El include munca în echipă, lucrul pe proiect, spiritul și abilitățile antreprenoriale, inițiativa și rezolvarea de probleme, voluntariatul. Se propun activități pentru dezvoltarea atât a competențelor tehnice, cât și a celor non-tehnice. Valorile FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) stau la baza tuturor activităților proiectului. Însușindu-și aceste valori, elevii învață importanța comunicării și a cooperării între echipe, aceste abilități fiindu-le folositoare și în viața de adult, indiferent de domeniul în care vor lucra.