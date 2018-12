Miercuri seara, sala de spectacole „Barbu Ştirbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie a găzduit concertul umanitar „Din suflet pentru suflet”, eveniment organizat de Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi. Intrarea la concert a fost pe bază de donaţie, iar fondurile strânse vor aduce o masă caldă de sărbători copiilor nevoiaşi şi familiilor acestora, precum şi bătrânilor singuri şi neajutoraţi.

Cucea Roşie Călăraşi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Călăraşi, a organizat un eveniment caritabil, cu ajutorul căruia să poată aduce Sărbătoarea Crăciunului în casele, dar şi în sufletele persoanelor nevoiaşe. Astfel, miercuri, 12 decembrie a.c., a fost organizat concertul umanitar „Din suflet pentru suflet”, ce s-a desfăşurat în sala de spectacole „Barbu Ştirbei” din Călăraşi. Intrarea la acest eveniment a fost pe bază de donaţie, iar, cu banii strânşi, Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române va oferi mâncare caldă de sărbători copiilor nevoiaşi, familiilor cu mulţi copii, precum şi bătrânilor neajutoraţi din municipiu. Astfel, au realizat un program artistic deosebit, format din colinde şi cântece, următorii invitaţi: Corul „Brâuleţul vesel” de la Grădiniţa cu Program Prelungit „Aricel”; Denisa Ilie; Erika Amzaru; corul clasei a VI-a de la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”; Miruna Lica; Gabriela Iancu; Andrada Sencu; Denisa Şerban; Catinca Leu; Selin Ozer; Andra Maria Ionescu; Cosmin Andrian, precum şi Corul „Mihail Vulpescu” al Protopopiatului Călăraşi. La eveniment au participat: Daniel Ştefan Drăgulin, primarul municipiului Călăraşi, Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Valentin Deculescu, administratorul municipiului Călăraşi, dr. Camelia Truică, medic primar epidemiolog din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică din Călăraşi, precum şi părinţii copiilor care au urcat pe scenă, dar şi alte persoane care au dorit să participe la concert. „În această perioadă, când vin sărbătorile, toată lumea se gândeşte ce pune pe masă şi cum trebuie să ne bucurăm copiii. Pe lângă aceşti copii, mai sunt şi copii care nu au alături pe cineva care să le încălzească momentele de sărbătoare. Mă bucur enorm pentru că Aura, de cinci ani, împreună cu Primăria Călăraşi şi Consiliul Local, reuşim să realizăm un spectacol dedicat acestor copii nevoiaşi. M-aş fi bucurat să fie sala plină pentru că aşa putem să ne gândim că, pe lângă noi, cei care mai avem câte ceva, mai sunt copii care nu au. Din puţinul nostru trebuie să dăruim şi acestora ceva, din suflet pentru suflet. Contează enorm ceea ce face doamna director Aura Giurcă, am sprijinit-o şi o voi sprijini ori de câte ori are nevoie. Atunci când a fost în cele mai grele momente, Primăria Călăraşi şi Consiliul Local au dat o mână de ajutor Crucii Roşii Călăraşi pentru a realiza acţiunile care să vină în întâmpinarea copiilor şi tinerilor. Crucea Roşie este un ONG care nu are fonduri, totul se bazează pe donaţii, cotizaţii şi alţi bani dăruiţi de oameni de bună credinţă. Cu toate astea, Aura este un exemplu, iar faptul că în seara asta încercăm să creăm un moment bun pentru copiii nevoiaşi nu pot decât să mulţumesc dumneavoastră, să-i mulţumesc colegei mele de acţiune, meritul este al ei şi al celor care sunt în spatele culiselor pentru a ne îndulci nouă sufletele şi pentru a reda copiilor ceea ce-şi doresc şi ei, din puţinul nostru”, a menţionat primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin.

„Eu mă bucur enorm pentru cei care sunteţi aici în sală, pentru că pentru noi este o zi mare. Să ştiţi că din donaţiile strânse la acest eveniment, noi vom duce mâncare persoanelor singure, bătrânilor singuri şi familiilor cu mulţi copii de la noi din municipiu. Oricum, toate localităţile cu care Crucea Roşie Călăraşi este parteneră au primit deja pachete cu ajutoare pentru persoanele nevoiaşe. Mulţumesc şcolilor din municipiu şi din judeţ, care s-au implicat şi au dus ajutoare la Crucea Roşie Călăraşi. Fără ei, acest proiect nu s-ar fi putut desfăşura şi nu puteam duce Crăciunul în casele familiilor nevoiaşe. Le mulţumesc tuturor elevilor, dar şi dumneavoastră pentru că sunteţi alături de noi. Îi mulţumesc domnului primar pentru că de câte ori am avut nevoie, a fost alături de noi. Sper să ne revedem anul viitor, la fel de frumoşi şi la fel de buni”, a precizat Aura Giurcă, directoarea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române.