Secretarul general interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Codrin Ştefănescu, a fost prezent, săptămâna trecută, la Călăraşi. În cadrul unei conferinţe de presă, acesta a declarat că este bucuros de noua echipă a PSD Călăraşi. De asemenea, Codrin a mai precizat că, în perioada următoare, vor fi câteva surprize fabuloase, la nivel de judeţ şi că uşile partidului vor deschise pentru oameni de calitate, indiferent de zona din care provin.

„Am venit de la centru ca să mă asigur că aici avem o echipă unită și viabilă. Azi (n.r. – sâmbătă, 15 decembrie), am avut o primă ședință în noul Birou Permanent Județean. Toată lumea este în regulă. Suntem după o perioadă de mișcări în interiorul PSD, care s-au stins și la Călărași. Începând de astăzi (n.r. – sâmbătă, 15 decembrie), toată lumea intră într-o formație de luptă. Ne așteaptă două bătălii foarte importante anul care vine, europarlamentarele și prezidenţialele. Am primit asigurări de la colegii noştri că se vor reorganiza foarte rapid. În noul Birou Permanent Județean sunt şi parlamentari și foarte mulți primari, aș spune fondatorii acestui partid. Este un mare câștig pentru organizația județeană că au deschis uşile și că oameni vechi și fondatori ai partidului, dar şi oameni nu atât de vechi, însă foarte buni, au revenit în rândurile echipei noastre. Azi (n.r. – sâmbătă, 15 decembrie), în sală, a fost și Doru Ioan Tărăcilă, care este unul dintre părinții fondatori ai acestui partid. Ședințele se vor desfășura de acum înainte în mod regulat la sfârșitul săptămânii, ca să poată participa și parlamentarii. Vor fi prezenți și primarii noștri de suflet și sunt convins că PSD Călărași va deveni ceea ce a fost pe vremuri și va intra în primele patru-cinci județe, în competiție cu cei de la Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Vrancea. Va fi pe primele locuri din țară, așa cum a fost obișnuit. Am discutat și despre noi oportunități de noi membri de partid. Cred că în perioada imediat următoare o să fie câteva surprize fabuloase, aș putea spune, la nivel de județ. Ușile vor fi deschise pentru oameni de calitate, indiferent din ce zonă vin și echipa se va întări pe zi ce trece. De altfel, am vorbit cu cei din conducerea organizației despre deschiderea ușilor partidului și pentru vechi colegi de partid care au fost fie marginalizați, fie nu au mai fost întrebați de sănătate, să îi aducem în sânul nostru și în familia social-democrată. Vom lansa și la Călărași programul care a fost aprobat la centru, ‘Un membru nou, pentru un membru vechi’, astfel încât să ne dublăm numărul de membri. Sunt bucuros de noua echipă a PSD Călărași. Ne bucurăm aici de expertiza unor primari absolut fabuloși, aşa cum sunt Petre Țone, Nicolae Râșnoveanu. Sunt oameni care vor sta la aceeaşi masă și care vor analiza toate problemele de aici, din județ”, a menţionat Codrin Ştefănescu.

Codrin Ştefănescu, despre Ciprian Pandea: „Este deranjant când eşti preşedintele unei organizaţii judeţene să ceri decapitarea conducerii partidului într-un moment în care partidul se luptă cu forţe extrem de toxice”

Cât despre fostul preşedinte al Organizației Județene a Partidului Social Democrat Călărași, Ciprian Pandea, Codrin Ştefănescu a afirmat următoarele: „Este deranjant când eşti preşedinte şi ţi se dă încredere să fii preşedintele unei organizaţii judeţene, să semnezi o scrisoare sau să ceri decapitarea conducerii partidului într-un moment în care partidul se luptă din greu cu nişte forţe extrem de toxice şi numele tău sau cererea ta fără acceptul primarilor şi a motoarelor partidului să poată duce chiar la lucruri precum căderea Guvernului. De aceea spun, noi am fost obişnuiţi să ducem bătălii de tot felul, mai puţin să fim loviţi din interior de colegi, dar acum ne-am adaptat şi la asta şi nu se va mai întâmpla”.