Filiala Călăraşi a Crucii Roşii Române a pornit la drum cu Moş Crăciun prin judeţ, la copiii care provin din familii defavorizate. Astfel, darurile oferite copiilor au fost din partea elevilor şcolilor călărăşene, dar şi din partea firmei Mullen Lowe. Directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, şi voluntarii au mers zilele trecute în localităţile Valea Argovei, Gurbăneşti, Valea Presnei şi Dragoş Vodă, urmând ca până la Crăciun să aducă ajutoare şi copiilor din alte localităţi. Sosirea Filialei Călăraşi a Crucii Roşii Române a fost o mare bucurie pentru aceşti copii, mai ales că voluntarii au venit însoţiţi de Moş Crăciun. „Am ajuns la Dragoş Vodă, sat Socoalele, unde ne așteptau cele două familii care au rămas fără casă în urma unui incendiu. Și aici au lăsat o mulțime de daruri reprezentanții Mullen Lowe. Noi le-am dus mobilier, paturi, produse de igienă, haine groase și multe jucării. Mulțumim doamnelor și domnilor Mullen Lowe! Mulțumim pentru sprijin domnilor primar și viceprimar din Dragoş Vodă! Totodată, îi mai țineți minte pe cei doi baieţi ai căror părinți au decedat? Copiii au 12 și 17 ani. Am fost la ei cu daruri. Împreună cu noi au mers și reprezentanți ai firmei Mullen Lowe care au fost ajutoarele moșului! Mulțumim pentru ajutor! Noi am dus pachete cu haine groase și alimente pentru aproximativ toate persoanele nevoiașe din Gurbăneşti și Valea Presnei. Mulțumim pentru ajutor domnilor primar și viceprimar! De altfel, în drumul nostru am poposit şi la Şcoala Valea Argovei. Aici am întâlnit oameni minunaţi și am participat la împărțirea darurilor! Mulţumim tuturor elevilor şi persoanelor care au donat toate aceste daruri pentru că, fără ajutorul lor, nu puteam aduce Sărbătoarea Naşterii Domnului în sufletele şi în casele copiilor şi oamenilor nevoiaşi. Le dorim tuturor Sărbători Fericite, cu pace şi bucurie în suflete, iar anul viitor să fim tot la fel de buni şi darnici cu oamenii nevoiaşi”, a menţionat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi.