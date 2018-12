Marţi, 18 decembrie, în foaierul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi a avut loc vernisajul expoziţiei Festivalului Mondial de Umor „Dictatorii râsului”. Tema ediţiei din acest an a fost „Dictatura banului”. Evenimentul a reunit peste 300 de artişti din peste 50 de ţări, de pe toate continentele.

Prezenţi la manifestare au fost senatoarea PSD Călăraşi Roxana Paţurcă, ministrul Culturii și Identității Naționale, Daniel Breaz, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Caricatură pentru România, Cristian Topan, primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Marian Dinulescu, dar şi elevi călărăşeni pasionaţi de artă şi umor.

Danciu: „Marea noastră bucurie este că am reușit să aducem la festivalul de la Călărași peste 300 de artiști din peste 50 de țări, de pe toate continentele”

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Călăraşi, Sorin Danciu, a declarat în cadrul evenimentului: „Suntem în momentul fericit al unui vernisaj care spune multe despre Călărași și despre România. Festivalul Mondial de Umor ‘Dictatorii râsului’ a debutat atunci când am realizat că toate cele rele care fuseseră în Călărași după 1989 se datorau unei perioade pe care istoria a asimilat-o dictaturii. Pentru că ideea este una pozitivă, am hotărât să facem un festival de umor în care umoriștii să fie dictatorii râsului. Și în fiecare an, acest festival are câte o temă de dictatură. Am avut dictatura eroismului, dictatura libertății, dictatura fotbalului, dictatura sexului, anul acesta avem dictatura banului. Marea noastră bucurie este că am reușit să aducem la festivalul de la Călărași peste 300 de artiști din peste 50 de țări, de pe toate continentele. Acest festival este unul de patru stele în circuitul mondial. La vernisaj participă și o parte dintre premianți. Toți participanții vor primi diplome, cataloage de la acest festival. Deci, în toate cele 54 de țări vor ajunge cataloagele de la Călărași”.

Roxana Paţurcă: „Felicit organizatorii și le urez la cât mai multe ediții de succes”

Senatoarea PSD Călăraşi Roxana Paţurcă a precizat: „Călărăşenii ştiu să treacă cu zâmbetul pe buze de fiecare dată peste necazuri şi mai ales să guste umor de calitate. Mă bucur că domnul profesor Sorin Danciu şi echipa dumnealui au reuşit să pună Călăraşiul pe lista celor 50 de ţări şi să organizeze un eveniment de asemenea amploare. Notorietatea de care se bucură festivalul călărășean a atras de-a lungul vremii, la ceremoniile de premiere sau la vernisaje, personalități ale vieții politice sau sociale românești, miniștri, personalități locale, dar și cetățeni simpli din Călărași, iubitori de umor. În acest an suntem onorați de prezența ministrului Culturii, Daniel Breaz. Felicit organizatorii, le mulțumesc pentru faptul că m-au invitat să iau parte la eveniment și le urez la cât mai multe ediții de succes”.

Daniel Breaz: „Este o bucurie să fiu la Călărași, la o astfel de expoziție frumoasă”

Ministrul Culturii și Identității Naționale, Daniel Breaz, a menţionat: „Este o bucurie să fiu la Călărași, în mijlocul dumneavoastră, la o astfel de expoziție frumoasă. Tema acesteia este una extrem de interesantă, iar pentru unii dintre noi, atunci când ne gândim la dictatură, cu siguranță acest cuvânt ne duce undeva înainte de ‘89 și întotdeauna înțelegem doar ceva urât sau ne aducem aminte de o perioadă extrem de urâtă pentru istoria omenirii, dar, faptul că dau viață unor astfel de perioade, faptul că sunt organizate astfel de expoziții și faptul că prin caricatură exprimăm altfel trăirile noastre, imaginile, viața, este un lucru extrem de important. Faptul că se întâmplă astfel de lucruri frumoase la Călărași, pe mine mă bucură, pentru că orice oraș din România trebuie să dea viață unui eveniment are să o identifice pe plan național”.

Cristian Topan: „Sperăm să dezvoltăm această expoziţie”

Preşedintele preşedintele Federaţiei Internaţionale de Caricatură pentru România, Cristian Topan, a afirmat următoarele: „Datorită organizaţiei internaţionale, cât şi celei naţionale, am reuşit să răspândim şi să aducem expoziţia aceasta unde avem mulţi artişti. Sperăm să dezvoltăm această expoziţie. Umorul e un bun ambasador.”

La finalul vernisajului, caricaturiştii au fost premiaţi cu diplome. Organizatorii acestui festival sunt: Federaţia Internaţională „FECO” a Organizaţiilor de Caricaturişti şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi.