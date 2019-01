Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a sosit la finele săptămânii trecute la Călărași, într-o acțiune umanitară. Demnitarul a făcut o donație de pături și ciorapi din lână Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești. Produsele sunt lucrate de meșteșugarii de la Tilișca pentru bătrânii de la azil.

Persoanele instituţionalizate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești s-au bucurat la sfârşitul săptămânii trecute de vizita ministrului Agriculturii, Petre Daea. Acesta a oferit tuturor beneficiarilor ciorapi din lână şi pături, fiind impresionat de situaţia acestora. Mai mult decât atât, demnitarul a mers la toate cele o sută de persoane din cadrul centrului, a dat mâna cu fiecare, urându-le sănătate şi zile liniştite. Petre Daea le-a promis beneficiarilor de la Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești că îi va mai vizita anul acesta. Aceasta nu este prima acțiune caritabilă a ministrului, anul trecut acesta a oferit aceleași produse unei instituții de asistență din București, pe cheltuiala proprie și a colegilor din conducerea ministerului. Alături de ministrul Petre Daea, la această acţiune au participat: consilierul ministrului, Ionuţ Diaconeasa, şefa acestui centru, Cornelia Cristina Toma, directoarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraşi, Lavinia Grosu, senatorul PSD Roxana Natalia Paţurcă, deputatul PSD Sorin Vrăjitoru, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Marian Dinulescu, prefectul judeţului, George Iacob, precum şi primarul comunei Ciocăneşti, Petre Pavel.

„Momente emoționante: persoanele vârstnice de la căminul de îngrijire din Ciocănești, județul Călărași, au primit cu bucurie ciorapii din lână făcuți la Tilișca. Încă de anul trecut am hotărât, împreună cu colegii din minister, să achiziţionăm toți ciorapii din lână făcuți la Sibiu, pentru a-i oferi celor care au nevoie, în aceste zile reci. Alături de ciorapi le-am adus si cateva pături, tot din lână, făcute la Craiova. Vom continua”, a menţionat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

„Mulţumim din suflet atât domnului ministru, cât şi echipei dumnealui pentru că s-au gândit la beneficiarii noştri şi le-au oferit aceste daruri. Darurile primite de beneficiari au mai mult valoare sentimentală, iar prin gestul domnului ministru şi ai echipei dumnealui, aceştia au simţit că nu sunt uitaţi de societate. Deşi sunt ocupaţi în această perioadă, ne bucurăm din suflet că şi-au făcut timp să ne viziteze. A fost un moment impresionant faptul că nu a existat un beneficiar care să nu fi avut o strângere de mână oferită cu răbdare şi emoţie, din partea domnului ministru. De asemenea, domnul ministru a promis că ori de câte ori va mai avea ocazia, ne va mai trece pragul, iar beneficiarii noştri îl va aştepta cu multă căldură”, a menţionat Cornelia Cristina Toma, şefa Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești.

„Pe 5 ianuarie, am participat, alături de colegul meu, deputatul Sorin Vrăjitoru, la un eveniment ai cărui protagoniști și beneficiari au fost, din nou, persoanele găzduite de Centrul de Îngrijire și Asistență din comuna Ciocănești. Spun ‘din nou’ întrucât cei de aici ne-au primit bucuroși și înainte de Crăciun, pe 22 decembrie 2018, atunci când o echipă a PSD Călărași, în frunte cu președintele Iulian Iacomi, a adus pachete de sărbători pentru fiecare dintre cei care se află în îngrijire aici. De această dată nu am ajuns singuri – în jurul orei 16:00 ne-a însoțit și ministrul Agriculturii, domnul Petre Daea, care a venit la rândul său cu pachete pentru fiecare dintre cei găzduiți de centrul de asistență. Domnia sa a trimis și anul trecut pachete celor din centru în preajma Anului Nou, însă, de această dată, a venit personal, spre bucuria tuturor. Așa cum se întâmplă în cadrul unor astfel de evenimente, sentimentele care ne-au încercat au fost contradictorii: pe de o parte ne-a mulțumit să vedem bucuria celor care se află în centru, atât pentru că au primit pachetele din partea noastră, cât și pentru că oficialități locale și din guvern ajungeau să îi vadă și să se intereseze de soarta lor. Pe de altă parte, de fiecare dată când participăm la astfel de acțiuni menite să aducă o alinare unora dintre cei mai încercați dintre semenii noștri, realizăm cât de multe mai sunt de făcut pentru ei. Am plecat din mijlocul celor îngrijiți în centru cu mulțumirea că le-am smuls un zâmbet, dar și conștienți că în Călărași este nevoie să ne aplecăm mai mult asupra cazurilor sociale de acest fel și să avem în vedere, ca reprezentanți ai societății, orice semen care are nevoie de atenție specială din partea noastră. Felicit și pe această cale personalul din Centrul de Îngrijire și Asistență din comuna Ciocănești – am văzut la acești oameni dedicarea necesară și determinarea de a face tot ceea ce se poate pentru ca persoanele găzduite aici să se simtă cât mai bine îngrijite”, a precizat senatoarea Roxana Natalia Paţurcă.