Locuitorii municipiului Călăraşi care merg să îşi achite integral taxele şi impozitele, până la finele lunii martie, vor beneficia de o reducere de 10 % din valoarea acestora. Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au votat ca valoarea taxelor şi a impozitelor să rămână la valoarea stabilită pentru anul 2018. Conform informaţiilor primite de la reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi, în primele două zile de încasare din anul 2019, au fost acordate 688 de bonificaţii, în valoare totală de 9.312 lei. În anul 2019, scadența primului termen de plată pentru principalele impozite și taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren și impozit pentru mijloacele de transport) are dată limită 1 aprilie 2019, dat fiind faptul că 31 martie este zi nelucrătoare. Al doilea termen de plată are scadența în 30 septembrie 2019. Dările pot fi achitate direct la sediul Serviciului de Taxe şi Impozite din subordinea Primăriei Municipiului Călăraşi, dar şi prin platforma electronică www.ghiseul.ro. Transmiteți pe e-mail-ul office@primariacalarasi.ro o solicitare din partea dumneavoastră alături de o copie de pe cartea de identitate pentru obținerea credențialelor cu ajutorul cărora vă puteți loga. De asemenea, în fiecare an, numărul călărășenilor care au ales să își plătească online taxele, impozitele locale sau amenzile a crescut. Ieri, reprezentanţii Primăriei Călăraşi au anunţat faptul că, temporar, plata cu cardul la ghișeele casieriilor Serviciului Taxe și Impozite Locale a fost suspendată. Plata cu cardul pe ghiseul.ro funcționează în continuare.