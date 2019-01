De aproape o săptămână, oamenii merg în număr mare la Centrul de Transfuzii Sanguine (CTS) Călăraşi pentru a-i salva viaţa unui copil, diagnosticat cu leucemie acută monoblastică. Persoanele care au dorit să doneze sânge pentru acest copil s-au arătat nemulţumiţi de faptul că au fost puşi pe lista de aşteptare. Din cauza faptului că CTS Călăraşi are o singură centrifugă, veche de 25 de ani, şi prea puţin angajaţi, nu pot fi primiţi mai mult de 14 – 15 donatori pe zi.

Minea Luca, un băieţel în vârstă de numai 6 ani, din Călăraşi, a fost diagnosticat cu leucemie acută monoblastică şi are urgent nevoie de sânge (grupa lui de sânge este 01 negativ). De aproape o săptămână, oamenii se mobilizează să-l ajute, dar sistemul de sănătate îi refuză posibilitatea de salvare. Persoanele care au dorit să-i dea o şansă la viaţă micuţului Luca au mers în număr mare la Centrul de Transfuzii Sanguine din Călăraşi, numai că au fost puse pe lista de aşteptare, lucru ce a dus la nemulţumirea acestora. CTS Călăraşi a pus pe lista de aşteptare zeci de donatori pentru că se confruntă atât cu lipsa echipamentelor medicale, cât şi cu un deficit de personal. Centrul de Transfuzii Sanguine Călăraşi are o singură centrifugă pentru procesarea sângelui, ce funcţionează din anul 1994, şi prea puţin angajaţi. „Toţi care veneau şi solicitau să li se ia sânge şi să doneze pentru cazul respectiv au fost daţi înapoi, spunând că nu mai sunt locuri libere şi dacă vor să li se facă o programare”, a spus o persoană care a dorit să doneze. De altfel, centrifuga, veche de 25 de ani, procesează patru pungi în 35 de minute. Mai mult decât atât, având în vedere atât lipsa echipamentelor medicale, cât şi cea a personalului, nu pot fi primiţi mai mult de 14 sau 15 donatori pe zi. „Personalul este foarte puţin, iar medicul este pe prestări serviciu, pe patru ore. Acum a fost un val de-a dreptul uriaş la care am făcut faţă mai greu. În fiecare an s-au făcut cereri, în fiecare an s-au făcut situaţii pentru aparatură, pentru ce echipamente avem şi ce nevoi am avem”, a menţionat biolog Niculina Ginghină. Având în vedere această situaţie, Ministerul Sănătăţii a transmis că vor fi luate măsuri astfel încât să se realizeze în perioada următoare angajarea unui medic, dar şi a celuilalt personal medical. „Vom demara imediat procedurile de angajare a unui medic şi bineînţeles că vor continua şi procedurile de angajare a celuilalt personal medical. Ministerul Sănătăţii este într-o procedură de reorganizare a centrelor de transfuzii şi a acestor reţele şi de dotare cu echipamente”, a precizat Oana Grigore, purtătorul de cuvânt al Ministerul Sănătăţii.